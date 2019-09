Altenburg

Die Mobilisierung des Altenburger Innenstadthandels nimmt weiter Fahrt auf. Am 14. September steht die Gründung eines Gewerbevereins an. Und auch die Kleinen dürfen Gas geben, wenn am selben Tag die „Skatstadtflitzer“ erstmals ins Rennen gehen.

Der Schulterschluss von Altenburger Händlern, Handwerkern, Gastronomen und freiberuflich Tätigen wird von Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) und Citymanagerin Katharina Schenk schon seit Längerem forciert. Seit Schenk vor gut einem Jahr ins neue Amt startete, fanden mehrere Gewerbestammtische statt. Mit der Vereinsgründung soll aus dem Miteinander nun eine Institution werden. Wobei die Stammtische als Inforunden zunächst weiter stattfinden werden.

Verein hat gesamte Stadt im Fokus

Mindestens 20 Gründungsmitglieder hatte Schenk für den Verein angestrebt – mehr als 25 sind es inzwischen, die ihre Unterstützung schriftlich zugesagt haben, berichtete die Stadtverwaltung. Der Verein soll laut Satzung den Austausch unter den Gewerbetreibenden verstetigen, verbunden mit koordinierten Aktionen in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Das Ziel ist eine attraktivere Innenstadt als Besuchermagnet und ein verbessertes Image der Stadt insgesamt. Denn der Verein soll Altenburg als Ganzes in den Blick nehmen, nicht nur den Kern.

Am 14. September um 9 Uhr schlägt für den neuen Zusammenschluss die erste Stunde. Katharina Schenk lädt alle interessierten Gewerbetreibenden ins Rathaus ein. Die Sitzung wird mit einem Grußwort des Oberbürgermeisters eröffnet, dann folgen die Beratung der Satzung sowie die Wahl des Vorstandes, teilt die Stadtverwaltung mit.

Präsentation der „Skatstadtflitzer“

Und danach wird’s lustig – vor allem für die Jüngsten. Ab 14 Uhr wird für rund zwei Stunden auf dem Markt der „Skatstadtflitzer“ präsentiert – ein Bobby-Car, mit dem Kinder im Alter von 1 bis 5 Jahren die Innenstadt erkunden können. Zum Auftakt gibt’s eine Rallye: In zwei Altersklassen – 1 bis 2 Jahre und 3 bis 5 Jahre – können die Knirpse in der Moritzstraße neben dem Rathaus um je einen Preis um die Wette rollen. Der Wettbewerb findet in Zusammenarbeit mit dem Motorclub Schmölln im ADAC statt.

Ab Montag, den 16. September, können die Bobby-Cars in vier Geschäften kostenfrei gegen Vorlage einer Ausweiskopie oder eines Pfandes von 50 Euro innerhalb der Öffnungszeiten ausgeliehen werden, kündigt die Stadtverwaltung an. Verfügbar sind die „Skatstadtflitzer“ in der Tourismusinformation Altenburger Land am Markt 10, bei der Tourismus GmbH am Markt 17, bei Trommer Immobilien in der Moritzstraße 4 und im Trumpf Reisebüro, Sporenstraße 16.

Kürbistage gehen in die nächste Runde

Die Aktion sei Teil der Heimatshoppen-Kampagne, die auf Initiative des City-Managements erstmals auch in Altenburg stattfinde. Die von der Industrie- und Handelskammer betreute Aktion zur Stärkung der Innenstädte soll das regionale Einkaufen in den Fokus rücken.

In diesem Sinne will Katharina Schenk dieses Jahr auch fortsetzen, was 2018 in der Altenburger Innenstadt erfolgreich Besucher anzog: Ab 5. Oktober gibt es wieder die Kürbiswochen mit dem Kürbisfestam 26. Oktober als Finale, am 15. November steht der Vorlesetagim Kalender und vor Weihnachten startet wieder eine Adventskalender-Aktion.

Für die Gründungsversammlung wird um Anmeldung gebeten: im Referat Wirtschaftsförderung per E-Mail an katharina.schenk@stadt-altenburg.de oder per Telefon unter 03447 594844.

Von Kay Würker