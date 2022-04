Kurz nach 21 Uhr ist sie am Freitagabend in Betrieb gegangen – die neue Fontäne auf dem Großen Teich in Altenburg. Trotz recht miesen Wetters ließen sich Hunderte Skatstädter das Spektakel nicht entgehen. Gefeiert wird die neue Attraktion übers gesamte Wochenende mit einem Fontänenfest.