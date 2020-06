Altenburg im Rotlicht: Veranstalter organisieren Protest-Spektakel an Pflug und Music Hall

Altenburg

Bundesweit gingen für die Veranstaltungswirtschaft im März die Lichter aus. Um auf die prekäre Situation aufmerksam zu machen, gehen am Montagabend die Lichter an: In allen Teilen Deutschlands werden bei der Aktion „Night of light“ Spielstätten und andere Musentempel rot angeleuchtet – auch in Altenburg.

„Wir werden den Goldenen Pflug und die Music Hall komplett in rotes Licht tauchen“, kündigt Marco Müller von Plastikat Entertainment an. Drei Stunden lang soll die Illumination dauern, von 22 Uhr bis 1 Uhr am frühen Dienstagmorgen. „Die Aktion ist von der Stadtverwaltung wohlwollend genehmigt worden“,berichtet Müller. Organisiert habe er das Lichtspektakel mit der Firma Showtechnik & Eventservice Gehlert, die regelmäßig mit Plastikat Veranstaltungen auf die Beine stelle und ebenfalls vom Lockdown betroffen sei. Das Ganze stehe stellvertretend für die Event-Branche in der gesamten Region.

Keine Planung möglich

„Bei allem Verständnis, das ich für die Schutzmaßnahmen habe: Die ganze Branche steckt nach wie vor in großer Unsicherheit, kann nicht planen. Wir treten auf der Stelle, weil Veranstaltungen entweder gar nicht oder nur völlig unwirtschaftlich unter enormen Auflagen durchführbar sind“, schildert Marco Müller, der für Juli unter anderem das Streetfoodfestival absagen musste. „Wir brauchen Klarheit, wie es in den nächsten Monaten weitergeht und wünschen uns deshalb mehr Dialog zwischen Politikern und unserer Branche.“

Für den Montagabend wünscht sich Müller, dass möglichst viele Altenburger die Aktion mit Fotos und Meinungsäußerungen unterstützen.

