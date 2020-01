Altenburg in Italien

Altenburg

Die OVZ stellt vier Ergebnisse der Wechselwirkung zwischen Altenburg und Italien vor. Denn Altenburg beginnt in Italien! Die Skatstadt hat Einfluss auf das Land südlich der Alpen – vor allem in Sachen Bier und Kunst.

Bier hält die Welt zusammen

Die Italiener lieben nicht nur Wein, sondern auch Bier. Anders als in Deutschland gehört es dort jedoch nicht zum Grundnahrungsmittel. Während in Deutschland jährlich knapp 100 Bier pro Kopf getrunken werden, sind es in Italien nur 34 Flaschen. Italiener sind eben Genießer. Bierregale in italienischen Supermärkten sind ein Schlaraffenland für alle Freunde des Gerstensaftes.

Diese Flasche Bier ist bereit für den Export nach Italien. Die Inhaltsstoffe sind natürlich acqua, malto d’orzo und luppolo. Quelle: Bastian Leikheim

Denn während hierzulande eher zum Pils gegriffen wird, probieren Italiener im großen Stil verschiedenste Sorten und Delikatessen aus aller Welt, von Red oder Indian Pale Ale über Schwarzbier bis hin zu chinesischem Craft Beer.

Auch das Altenburger Bier findet Anklang und hat eine kleine Gruppe von Liebhabern für sich gewonnen. „Besonders Spezialitäten sind gefragt“, sagt Bastian Leikeim, Chef der Altenburger Brauerei. Neben Pils wird vor allem Weizen, Helles und Bockbier exportiert. Rund 700 Hektoliter seien allein 2019 gen Süden verschickt worden. Das sind um die 140 000 Flaschen. Käme der komplette Export nach Venedig, würde jeder zweite Einwohner mit Altenburger Bier bewirtet werden können.

Spaß bei Seite. Bier ist eine ernste Angelegenheit. Das dachte sich auch der schon erwähnte Chef der Altenburger Brauerei. Er selbst ist kein Unbekannter in Italien, zumindest im Küstenort Rimini. Dort fand im September die Weltmeisterschaft der Bier-Sommeliers statt (die OVZ berichtete). Leikeim war mit von der Partie und kämpfte mit 80 Bierexperten aus 18 Nationen um den Titel. In Disziplinen wie „Erkennen von Bierstilen und Bierflavors“ oder „Präsentation“ musste sich Leikeim gegen die weltweite Elite behaupten. Am Ende brachte er den zwölften Platz mit nach Hause.

Kunstachse Altenburg – Florenz

Die Kunst vom Lindenau-Museum sorgt für Aufsehen in Italien. „Die kostbarste und renommierteste Sammlung des Museums“, nennt Pressesprecherin Angelika Forster die Stücke früher italienischer Tafelmalerei, die das Haus sein Eigen nennen darf. Darum fragen italienische Museen immer wieder an, ob sie sich die Schätze eine Zeit lang ausleihen dürfen. Das Gemälde mit dem Titel „ Madonna mit Kind, heiliger Sebastian und eine betende Hirtin“ reiste vom 30. November 2018 bis 17. März 2019 nach Urbino

Dieses Bild wurde nach Urbino in Italien verliehen: „Madonna mit Kind, heiliger Sebastian und eine betende Hirtin“, von Giovanni Santi 1478 gemalt. Quelle: Lindenau-Museum Bernd Sinterhauf

in die Galleria Nazionale delle Marche.

Denn die circa 60 Kilometer südlich von Rimini liegende Stadt war einst die Heimat des Künstlers, der das Tafelbild schuf. Er hieß Giovanni Santi und war kein geringerer als der Vater Raffaels, der als einer der bedeutendsten Künstler der italienischen Hochrenaissance gilt.

„Das Museum hat auch ungefähr 50 Tafelbilder aus Florenz und 40 aus Siena“, berichtet Forster weiter. So kam es dann also, das Fachleute aus aller Welt und natürlich auch aus den beiden Städten Interesse anmeldeten und die beiden Bildgruppen analysierten. Die Erkenntnisse werden „seit Ende der neunziger Jahre von einer internationalen Forschergruppe in einem neuen Bestandskatalog publiziert“, heißt es auf der Museumshomepage.

Forster erzählt, dass in Folge dessen auch eine Reise in die alte Heimat für die rund 90 Gemälde anstand, welche hohen Anklang fand. 2005 waren die florentinischen Tafeln im Kloster San Marco in Florenz zu sehen. „230 000 Besucher kamen, um die Altenburger Leihgaben zu bewundern“ sagt sie. Zwei Jahre später reisten auch die Siena-Tafeln zeitweise wieder zum Ort ihres Entstehens. Ausgestellt wurden sie dort im Museum „ Santa Maria della Scala“.

Wenn Grappa auf Mutzbraten trifft

Erwischt! Eine Person auf dem Foto sollte so manchem Einwohner des Altenburger Landes bekannt sein. Die Rede ist von der zweiten Person links im Bild – Sven Schrade – Bürgermeister von Schmölln. In Anzug und Krawatte geht er seiner Pflicht als Vertreter seiner Stadt mit dem nötigen Ernst nach und hilft mit beim Fassanstich in der baden-württembergischen Stadt Mühlacker.

Dabei sind auch Delegierte aus der italienischen Stadt Bassano Del Grappa wie Consigliere Comunale (italienische für Stadträtin) Stefania Amodeo. Alles klar, bleibt nur eine Frage zu klären: „Was ist da los?“

Hier sieht man den traditionellen Fassanstich beim Straßenfest in Mühlacker. 2019 waren dabei (v.l.): Riccardo Torre (Stadtrat von Bassano), Sven Schrade (Bürgermeister von Schmölln), Stefania Amodeo (Stadträtin von Bassano), Frank Schneider (Oberbürgermeister von Mühlacker) und Fest-Organisator Jochen Schray. Quelle: Norbert Kollros

Rita Schray von der Stadt Mühlacker klärt auf. Die italienische Stadt und Schmölln seien die Partnerstädte von Mühlacker. Bereits 40 Jahre halte die Partnerschaft mit Bassano an. Schmölln und Mühlacker pflegten dagegen bereits seit DDR-Zeiten eine Städtefreundschaft und später eine Verwaltungspartnerschaft.

„Kontakte zwischen Mühlacker und Schmölln bestehen seither insbesondere durch das Engagement der evangelischen Kirchengemeinden, über musikalische Aktivitäten, durch einen regen kommunalpolitischen Austausch und über die Freundschaft der Feuerwehren“, wie auf der Stadtseite zu lesen ist. 2016 wurde dann die langjährige Zusammenarbeit und Freundschaft mit einer Städtepartnerschaft besiegelt.

Zum Straßenfest in Mühlacker kommen seither jährlich alle drei Städte zusammen. Bassano verkauft bei seinem Stand während der Festlichkeiten Spezialitäten aus seiner Region: Wein, Käse und Grappa. Schmölln bringt traditionell Mutzbraten mit. Neben dem Fassanstich und dem kulinarischen Genüssen nutzen die Politiker aus Bassano und Schmölln auch die Gelegenheit, um sich auszutauschen, so Schray: „Sie sprechen über die wirtschaftliche Situation und die Stadtplanung.“ Für 2020 will Mühlacker Projekte erarbeiten, die sowohl Schmölln, als auch Bassano einbinden sollen.

Altenburg beginnt in Italien

„Ein natürlicher, langgezogener, schmaler Balkon im Mendelgebirge – so zeigt sich das Altenburger Gebiet den mutige Drachenfliegern und Paragleitern, die an windstillen Tagen, von dem Lavinaspitz startend, über Altenburg hinweggleiten, um südlich des Sees weich zu landen“. So beschrieb Arnold Dissertori 1989 seine Eindrücke über den malerischen Ort.

Landsleute wissen, wovon er spricht. 25 Häuser zähle Altenburg, berichtet Dorfchronist Gotthard Andergassen. Weinstöcke ziehen sich den Abhang zum Tal hinunter und der weitläufige Ausblick bis hinüber zu den benachbarten Gebirgsketten, den man von der Kirchenruine Sankt Peter genießen kann, ist einfach atemberaubend.

Ausblick von Altenburg, rechts im Bild sieht man die Kirchruine Sankt Peter. Quelle: Helmuth Rier

Altenburg liegt übrigens 614 Meter über dem Meeresspiegel und ist der höchstgelegene Ortsteil der Gemeinde Kaltern. Kaltern wiederum ist eine Stadt in Südtirol, in der nördlichsten Provinz Italiens. Wer also mal aus der Skatstadt Altenburg im Tiroler Dorf Altenburg anrufen will, darf nicht die Vorwahl „0039“ für Italien vergessen.

Übrigens: Unweit des Dorfes, zehn Kilometer nördlich, liegt die Gemeinde Eppan, wo sich der Ansitz Altenburg befindet. Heute erinnern nur ein paar Fassadenelemente daran, was das Gebäude einmal war – eine Burg. Diese verfiel über die Jahrhunderte zusehends, bis sie 1910 zum Familienhaus rückgebaut wurde.

Zehn Kilometer südlich von Altenburg befindet sich auch der Ansitz Altenburg in Eppan. Quelle: Tourismusverein Eppan | Seppi Toni

Von Pauline Szyltowski