Altenburg investiert in Verwaltung, Straßen und Zukunftsperspektiven

Altenburg

„ Altenburg hat die Kurve bekommen“, sagte Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) am Ende der Haushaltsdebatte zufrieden. „Wir werden die Zukunft gestalten.“ Aus seiner Sicht habe der Altenburger Stadtrat am Donnerstagabend „für die nächsten zehn Jahre die Weichen gestellt“. Wenig später winkten die Volksvertreter den Nachtragsetat einstimmig durch und ebneten damit den Weg für Mehrausgaben von knapp 1,74 Millionen Euro in diesem Jahr. Damit knackt der Haushalt knapp die Marke von 60 Millionen Euro.

Höhere Steuern und weniger Kreisumlage

Zustande kam das, weil die Stadt etwas mehr Geld vom Land bekommt, rund 200 000 Euro weniger Umlage an den Kreis abführen muss, Personalausgaben spart und durch die im Frühjahr beschlossenen Steuererhöhungen rund eine Million Euro mehr einnimmt. Den größten Teil dieses Geldes steckt Altenburg in seine Verwaltung. 475 000 zusätzliche Euro gibt man für den Kauf von (gesundheitsförderndem) Mobiliar, für neue EDV- Technik, für einen Traktor der Stadtwirtschaft oder ein Löschfahrzeug für die Ehrenberger Feuerwehr aus.

„Die Ausstattung der Referate war unterst“, begründete Neumann dies und spielte damit auf den Sparkurs seines Vorgängers Michael Wolf ( SPD) an. Dabei seien Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit der Mitarbeiter die Grundlage, um „in die drei Bereiche Schlossberg, Innenstadt und Teichareal investieren zu können“. Damit umriss der Rathauschef zugleich den Kern seiner Vision von einer attraktiveren und lebenswerteren Skatstadt.

Schulen und Erscheinungsbild profitieren

Neben den zusätzlichen Investitionen von 210 000 Euro für neue Straßendecken, die Sanierung der Marktgasse (ca. 100 000 Euro) und den soeben begonnenen Umbau des Stiftgrabens fließt ein Großteil des Geldes in Schulen, Kindertagesstätten und Zukunftsprojekte. Ganz vorn stehen hier die Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen in der Gebrüder-Reichenbach-, Erich-Mäder- und Dietrich-Bonhoeffer-Schule. In letzterer macht man mit neuen Fenstern, Leitungen und einem neuen Werkraum noch mehr. Zudem werden das Dach der Grundschule Platane und eine Außenwand der Martin-Luther-Schule saniert und gedämmt.

Man kaufe 200 neue Papierkörbe, sagte Neumann. „Die Innenstadt ist so sauber wie nie.“ Es gebe mehr Geld für Wildblumenwiesen, soziokulturelle Vereine und das Areal am Kleinen Festplatz (über 100 000 Euro). Auch seien Quartiersmanager für das Gründerzeitgebiet an der Blauen Flut und die Innenstadt hinzugekommen.

Teichareal und Spielewelt-Quartier sollen entwickelt werden

„Hoffentlich kommen wir dadurch deutlich voran in der Belebung und Sanierung dieser Quartiere“, sagte Johannes Schaefer. Doch nicht nur deswegen lobte der Stadtforum-Fraktionschef den Nachtrag und den neuen Finanzplan bis 2023, sondern auch wegen der bis dahin vorgesehenen halben Million Euro für das Teichareal und die Mittel für die Spielewelt und das zugehörige Innenstadt-Quartier.

Die für letzteres verankerten 40 000 Euro will die Stadt durch Förderung fast vervierfachen, um ans Josephinum angrenzende Gebäude wie Music Hall, Ernestinum, Loge und Marktareal im Hinblick auf das Großprojekt mitzuentwickeln. „Ich bin optimistisch, dass mit den Konzepten die Defizite der letzten 15 Jahre langsam aufgeholt werden können“, so Schaefer weiter. „Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, stellen wir die richtigen Weichen für die Zukunft.“

Geteilte Meinungen zum Zahlenwerk

Das sah Nikolaus Dorsch anders. „Es ist keine Vision, sondern eine Fortführung der Entwicklung, deren Grundlagen vor 2019/20 gelegt wurden“, sagte der Chef der SPD/Grüne-Fraktion und nannte den Nachtrag langweilig. „Wir sollten uns klar sein, dass er uns in keinster Weise Sicherheit gibt für die Zukunft.“

Dem entgegnete die Fraktionsvorsitzende der Linken, Kati Klaubert, dass man „einen sehr positiven Haushalt“ sieht, „der im Hier und Jetzt wirken wird“ und hob hier die Investitionen in die Bedingungen der Stadtangestellten sowie die von zwei auf 4,2 Millionen Euro gestiegenen Bauausgaben hervor.

CDU-Finanzexperte Sven Simon-Wittig bedankte sich für „die transparente und solide Finanzpolitik“ und dafür, dass man mit der harten Entscheidung für höhere Steuern den Grundstein legte, „um den Bürgern etwas zurückzugeben“.

Von Thomas Haegeler