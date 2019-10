Altenburg

Wird Altenburg in nicht all zu ferner Zukunft Standort für eine internationale Schauspielschule? Diese Möglichkeit steht seit Mittwoch ganz offiziell im Raum – zumindest theoretisch. Bündnis 90/Grünen-Landtagskandidat Bernhard Stengele stellte im Paul-Gustavus-Haus gemeinsam mit Musikerin und Kulturmanagerin Stephanie Erben die Pläne der bündnisgrünen Landesarbeitsgemeinschaft „Kultur“ zur „International School of Performing Arts“ (ISoPA) vor. Und die lassen auf den ersten Blick Großes erhoffen.

„Kunst als gegenseitige Stärkung“

Konkret schwebt den Verantwortlichen um den ehemaligen Schauspieldirektor des Theaters Altenburg Gera die Einrichtung einer staatlichen Schauspielakademie vor, die die Nachwuchsausbildung im Freistaat – der bisher über keine entsprechende Einrichtung verfüge – auf ein breiteres Fundament stellen soll. „Wir wollen eine Institution schaffen, die Künstler aus aller Welt anlockt“, umriss Stengele das Vorhaben. Die jungen Leute sollten neben einem fachlichen auch in einen kulturellen Austausch eintreten können, „Kunst als gegenseitige Stärkung“ begreifen.

Um dieses Ziel zu erreichen setze man im Konzept auf eine dreijährige Ausbildung, die in Trimestern organisiert und jeweils hälftig im Freistaat und dem Ausland absolviert werden soll. Die Lehre solle dreisprachig in Deutsch, Englisch und Französisch erfolgen, erweitert um jene Sprachen, die einzelne Projekte und Produktionen während des Studiums zusätzlich erfordern. Man plane mit etwa elf Studenten pro Jahrgang, die von einem rund zehnköpfigen Kollegium unterrichtet werden sollen.

Interesse aus vielen Gemeinden

Für das Vorhaben, so Stengele weiter, habe man bereits mehrere potenzielle Kooperationspartner an der Hand. Dazu zählen etwa Theatereinrichtungen im westafrikanischen Burkina Faso, in der Türkei sowie in Tel Aviv – Einrichtungen, mit denen Stengele bereits früher bei verschiedenen Produktionen Kontakte knüpfen konnte. „Sie alle haben ihr Interesse uns gegenüber bekundet“, betonte er.

Noch, das gaben Stengele und Erben zu, sind trotz ausgefeiltem Konzept allerdings noch viele Fragen unbeantwortet. Offen ist neben der Finanzierung, bei der die Verantwortlichen von einer Million Euro pro Jahr ausgehen, auch die Trägerschaft. „Bestenfalls sollte die Verantwortung bei einer Landesinstitution liegen“, ist man sich einig. Auch der künftige Standort ist noch offen. Neben der Skatstadt, die Stengele selbst favorisieren würde, habe es bereits aus Meiningen, Eisenach, Saalfeld, Rudolstadt, Blankenburg oder auch Jena Interessensbekundungen gegeben. In Altenburg könne man sich als Standort etwa das Reichenbach’sche Palais oder die alte Landesbank vorstellen. Wohnräume für die Studenten seien im Paul-Gustavus-Haus denkbar.

Möglicher Start im Herbst 2021

Fakt sei, betont der Theatermacher, dass man sich ganz bewusst auf den ländlichen Raum konzentrieren wolle – und zudem ausdrücklich nicht in Konkurrenz zur etablierten Hochschulkultur treten will, vielmehr der soziokulturelle Bereich im Fokus stehe.

Zunächst gelte es nun jedoch, den Ausgang der Landtagswahl abzuwarten. Laufe dann alles nach Plan, sei ein Start im Herbst 2021 denkbar.

Von Bastian Fischer