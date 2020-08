Altenburg kommt Spielewelt entscheidende Schritte näher

Altenburg

Die Stadt Altenburg ist auf dem Weg zum Bau der Spielewelt in der Innenstadt ein weiteres Stück vorangekommen. Wie das Thüringer Wirtschaftsministerium auf OVZ-Nachfrage erklärte, unterstütze man das Projekt auch am neuen Standort. Und das, obwohl sich die Gesamtkosten des Vorhabens mit dem auf das Josephinum angepassten Konzept von anfänglich gut zehn Millionen Euro auf inzwischen über 18 Millionen Euro fast verdoppelt haben.

Ministerium hält Plan für nachvollziehbar und zielführend

„Die Verlagerung der Spielewelt in die Innenstadt soll zur Innenstadtbelebung und Beseitigung von Leerstand beitragen sowie die historische Innenstadt aufwerten“, teilte die stellvertretende Ministeriumssprecherin Peggy Hoy auf die Frage hin mit, wie man den geplanten Umzug bewerte. „Zudem bietet das Josephinum mehr Möglichkeiten für die bauliche und inhaltliche Ausgestaltung der Spielewelt. Insofern hält das Wirtschaftsministerium das Vorhaben für nachvollziehbar.“

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee ( SPD) hatte sich bei einem Besuch in Altenburg im Juli die neuen Pläne erklären lassen und nach den Aussagen mehrerer Teilnehmer für gut befunden. Das bestätigte Sprecherin Hoy nun: „Als Alleinstellungsmerkmal könnte die Spielewelt mit ihren geplanten Erlebnisbereichen wirksam dazu beitragen, sich noch besser am touristischen Markt zu positionieren.“ Schon zu Beginn der Idee, eine Spielewelt im Schloss zu errichten, hatte Tiefensee dazu ermuntert, die Sache größer zu denken.

OB Neumann : „Wir haben die Eigenmittel .“

Hinsichtlich der Förderung der laut Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) inzwischen auf 18,3 Millionen Euro gestiegenen Gesamtkosten für die Spielewelt hielt sich das Wirtschaftsministerium allerdings noch etwas zurück. „Eine Umsetzung des Vorhabens kann erfolgen, wenn die förderrechtlichen Kriterien erfüllt sind“, erklärte Hoy. Dazu zählten unter anderem die Eigenleistung der Stadt, und es müssten ausreichende Mittel zur Verfügung stehen. „Die Stadt Altenburg steht hierzu in engem Austausch mit dem Wirtschaftsministerium und der Thüringer Aufbaubank.“

Immerhin hat Altenburg seine Hausaufgaben diesbezüglich gemacht. „Wir haben die Eigenmittel“, sagte OB Neumann auf Nachfrage und verwies wegen des von einst 1,6 auf nunmehr drei Millionen Euro gestiegenen Altenburger Anteils neben dem Nachtragshaushalt auch auf die in der mittelfristigen Finanzplanung dafür vorgesehenen Gelder. Die drei Millionen Euro seien sukzessive bis 2026 zu erbringen. „Das ist lös- und machbar.“ Neben den Eigenmitteln und 12,1 Millionen Euro aus dem Tourismus-Topf des Landes sollen die übrigen Kosten der Spielewelt im Josephinum mithilfe von Städtebauförderung und Fördergeldern des Denkmalschutzes finanziert werden.

Geänderte Anträge und Ausschussentscheidung

„Aktuell muss die Stadt Altenburg noch die Antragsunterlagen bezüglich der Standortverlagerung und der Kostenentwicklung präzisieren“, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium zum weiteren Vorgehen. Danach werde der Förderausschuss der Thüringer Aufbaubank „erneut hinsichtlich der Förderwürdigkeit des Vorhabens bewerten“. Geschehen soll das laut Neumann bereits Ende des Monats, womit das Anfang des Vorjahres wegen Finanzierungsproblemen verschobene Projekt wieder Fahrt aufnähme.

Die erst im Prinzenpalais des Altenburger Schlosses und nun im Josephinum geplante Spielewelt soll eine bundesweit einzigartige Erlebniswelt mit vier multimedialen Ausstellungsbereichen zur Geschichte und Gegenwart des Spiels werden. Ferner soll es in dem lange als Gymnasium genutzten Gebäude in der Gerhard-Altenbourg-Straße 3 ein Spielecafé als Kultur-, Begegnungs- und Kommunikationsraum sowie ein Innovation Lab geben. Bei Letzterem handelt es sich um einen technisch so ausgestatteten Raum, das etwa Unternehmen darin teambildende Maßnahmen oder kreative Prozesse gestalten können.

Von Thomas Haegeler