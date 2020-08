Altenburg

Auf den ersten Blick bemerkt man sie kaum. Erst bei genauerem Hinsehen fallen die drei grauen Metallstangen mit den drei Kameras rings um Teehaus und Orangerie im Altenburger Schlosspark ins Auge. „Achtung Videoüberwachung“, steht daran auf kleinen Schildern in roter Schrift auf weißem Grund. Seit knapp anderthalb Wochen hängen die Geräte schon, seit Freitag sind sie scharf gestellt und zeichnen Bilder auf.

Kameras im Dauerlauf

Mit diesen Schildern weist die Stadtverwaltung auf die Überwachung durch Videotechnik hin. Quelle: Mario Jahn

Anzeige

Fünf bis sieben Tage speichern die Geräte die Aufzeichnungen laut Stadtverwaltung. „Danach werden sie gelöscht“, sagte Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) am Freitag beim Vor-Ort-Termin und versicherte, dass man sich der Bilder nur „bei einem Ereignis oder im Fall eines Verdachts“ bediene. Allerdings laufen die Geräte rund um die Uhr. „Sie brauchen den Dauerlauf. Wenn man sie an und aus macht, gibt es Probleme.“ Konkret heißt das: Dann beschlägt die Linse.

Weitere LVZ+ Artikel

„Es ist traurig, denn eigentlich bräuchte es die Kameras nicht“, so Neumann weiter. Dass es sie dennoch gebe, sei dem Umstand geschuldet, dass einige „wenig Rücksicht auf Kulturgut nehmen und viele Jahre ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins mit Füßen getreten“ haben. „Wir hoffen aber, dass sie eine abschreckende Wirkung haben und erwarten eine Besserung, weil schon in letzter Zeit weniger passiert ist.“ Da habe offenbar bereits die Diskussion zur Überwachung etwas gebracht.

Fünfstellige Schadensumme durch Vandalismus

Die Kameras müssen dauerhaft laufen, sonst beschlägt ihre Linse. Quelle: Mario Jahn

Was der OB meint, illustriert Frank Hammerschmidt. Der Vorsitzende des Teehaus Altenburg Fördervereins erinnert sich an „mehrere dutzend Fälle von Vandalismus“ in den vergangenen Jahren. Diese reichen von relativ leichten Verschmutzungen des Geländes über das Herausreißen von Pflanzen, kaputten Lampen oder Graffiti an der Fassade bis hin zur zweimaligen Zerstörung des Wappens mitsamt Geländer. Schadenhöhe: „ein fünfstelliger Betrag“, sagt der Werkleiter des Eigenbetriebs Residenzschloss, Thomas Knechtel.

Förderverein steuert 15.000 Euro bei

Eine der Kameras steht an der Teehauswiese (links), die zweite schräg gegenüber des Eingangs (rechts) und die dritte gegenüber der Orangerie (nicht im Bild). Quelle: Mario Jahn

Weil nichts half, machte sich der Förderverein Gedanken. Als Konsequenz forderten Hammerschmidt und die Vereinsmitglieder im Frühjahr 2019 die Videoüberwachung des Areals – und überzeugten die Behörden. Das gelang vor allem, weil Hammerschmidt und Co. sich bereit erklärten, einen Löwenanteil der Gesamtkosten von rund 22 500 Euro zu übernehmen. 15 000 Euro steuerte der Förderverein, der schon die Sanierung des architektonischen Kleinods maßgeblich vorangetrieben hatte, schließlich bei. Das schaffte man vor allem dank zahlreicher Veranstaltungen, wie Konzerte, Kabarett oder einer Kunstauktion.

Dass man sich entgegen des ursprünglichen Plans gegen eine Montage am Haus und für die Installation an Masten entschied, hat laut Hammerschmidt vor allem mit der besseren Sicht auf das Areal und dem Aufwand bei der Wand-Montage zu tun. „Unser Dank geht an die Bevölkerung, dass wir so viele Spenden sammeln konnten“, sagte der Vereinschef. Auch wenn man coronabedingt die 15 000 nicht ganz geschafft habe und dafür die Rücklagen bemühen musste, habe man doch gemerkt, dass es den Bürgern am Herzen liegt. „Wir hoffen nun, dass der Vandalismus abnimmt oder überhaupt nicht mehr vorkommt.“

Drei Kameras haben Womo-Stellplatz im Auge

Immer wieder wurde der Wohnmobilstellplatz am Großen Teich zur Zielscheibe blinder Zerstörungswut, weshalb auch dort nun drei Kameras das Geschehen überwachen. Quelle: Mario Jahn

Ähnliche Effekte verspricht sich die Stadtverwaltung für den Wohnmobilstellplatz am Großen Teich. Auch dort hatten Unbekannte in der Vergangenheit immer wieder Toiletten, Duschen, Stromverteiler und Co. beschädigt. Allein im Jahr 2018 stellte die Stadt 30 Strafanzeigen wegen blinder Zerstörungswut – ohne einen einzigen Erfolg. Das soll sich nun dank der ebenfalls drei neuen Kameras ändern. Laut OB Neumann wurde die mehrere tausend Euro teure Technik maßgeblich durch die im Vorjahr beschlossene Gebührenerhöhung für die Nutzung der Stellplätze finanziert.

Von Thomas Haegeler