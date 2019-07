Altenburg

Mehr Sauberkeit und Grünpflege für die Stadt Altenburg: Dabei sollen acht neue Mitarbeiter helfen, die der Eigenbetrieb Residenzschloss und die Stadtverwaltung für zwei Jahre befristet eingestellt haben, wie die Stadt Altenburg informierte. Die personelle Verstärkung kommt im Rahmen des Teilhabechancengesetzes, das Langzeitarbeitlose wieder zum Arbeitsmarkt bringen soll. Fünf der acht Neuzugänge arbeiten im Referat Stadtwirtschaft. Im Unterschied zu früheren Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes ist ihr Tätigkeitsfeld nicht von vorn herein durch bestimmte Kriterien wie etwa Wettbewerbsneutralität eingeschränkt. Die fünf neuen Mitarbeiter unterstützen das Team der Stadtwirtschaft bei der Pflege der städtischen Grünanlagen und bei Reinigungsarbeiten.

Zwei Kollegen kümmern sich vor allem um Stadtreinigung

Zwei der neuen Kollegen, die zum Team der Stadtwirtschaft stoßen, werden schwerpunktmäßig als Stadtreiniger tätig sein. Der eine davon wird ausschließlich in der Innenstadt eingesetzt. Seine Tätigkeiten beinhalten dabei unter anderem das tägliche Auflesen und Entfernen von Unkraut sowie das Instandhalten des Stadtmobiliars.

Marktspaziergänger können sich künftig Donnerstagfrüh über einen besonders sauberen Markt freuen, denn nach dem Wochenmarkt kann dank der Neueinstellungen eine zusätzliche Reinigung des Zentrums durchgeführt werden. Dabei kommt auch die Kehrmaschine zum Einsatz.

Grüne, saubere Orte zum Durchatmen

Der andere Kollege, der ausschließlich in der Stadtreinigung eingesetzt wird, ist mit dem regulären Reinigungstrupp im gesamten Stadtgebiet unterwegs und wird sich beispielsweise um die Sauberkeit an den Containerplätzen kümmern. Für schöne grüne Orte zum Durchatmen setzen sich zwei weitere Kollegen ein, die sich an die Pflege und Reinigung der städtischen Grünflächen machen. Der fünfte Neuzugang bei der Stadtwirtschaft wird im Stadtwald arbeiten. Zwei der acht Mitarbeiter arbeiten im Residenzschloss.

Von Katharina Stork