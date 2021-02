Altenburg prüft Einführung eines Mehrweg-Pfandsystems

Altenburg

Einwegverpackungen aus Plaste haben gerade in Zeiten des Corona-Lockdowns Hochkonjunktur. Schließlich gibt’s seit Wochen im Café um die Ecke höchstens Kaffee in die Hand und im Lokal der Wahl auch nur Essen zum Mitnehmen. Doch damit ist bald Schluss. Denn in der Europäischen Union tritt am 3. Juli das Verbot von Einwegplastik in Kraft, damit der Müllberg nicht ins Unendliche wächst und seine Reste nicht länger in die Umwelt gelangen und dieser schaden.

Verwaltung prüft auch eigene Plastemüllreduktion

Deswegen prüft die Stadt Altenburg gerade, ob und wie sich auf ihrem Territorium flächendeckend ein Pfandsystem für speziell gestaltete Mehrwegverpackungen – sei es für Essen oder Trinken – einführen lässt. Grünes Licht dafür gab jüngst der Stadtrat. Einstimmig votierte das Gremium für einen entsprechenden Antrag der SPD/Grüne-Fraktion. Demnach prüft man im Rathaus zudem, inwieweit hiesige Gastronomen mit Blick auf das kommende Einwegplaste-Verbot unterstützt werden können und wie die Verwaltung selbst ihren eigenen Plastemüll reduzieren kann.

Mehrweg-Artikel können touristischem Marketing dienen

Hintergrund des Vorstoßes von SPD und Grünen ist der Umstand, dass – rein statistisch gesehen – im Altenburger Land jede Stunde 344 Einwegbecher für Kaffee und Co. verbraucht werden. Hinzu kommen noch unzählige Kunststoff-Satten fürs Mittag- oder Abendessen. Da Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen wie Bambus oder Holz wegen des hohen Energieaufwands bei der Herstellung und der Verbrennung beim Entsorgen kaum ökologischer sind, sieht die von Nikolaus Dorsch geführte Fraktion die einzig echte Alternative in Mehrweg. Zumal diese Verpackungen auch mit Altenburg-Motiven gestaltet und so zum touristischen Werbeinstrument der Skatstadt werden können.

OB findet Idee gut – Ergebnis bis Juni

„Ich sehe selbst die Möglichkeit der Unterstützung durch die Stadt, aber keine Verantwortung“, erklärte Oberbürgermeister André Neumann (CDU), warum er den Prüfauftrag unterstützt. „Es geht hierbei nicht nur um Unternehmen, sondern auch um das private Verhalten.“ Man werde sehen, wie das Ergebnis der Prüfung ausfalle, das bis zur Stadtratssitzung am 17. Juni vorliegen soll. „Dann können wir uns noch einmal darüber unterhalten.“ Im benachbarten Borna ist die SPD mit einem ähnlichen Vorhaben indes jüngst gescheitert.

Von Thomas Haegeler