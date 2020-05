Altenburg rückt ein Stück weit von Gesundheitsfragen ab

Altenburg

Die Stadt Altenburg pocht für die Teilnahme an Ratssitzungen und seinen Ausschüssen nicht mehr auf das Ausfüllen von Gesundheitsfragebögen. Das erklärte Bürgermeister Frank Rosenfeld ( SPD) auf OVZ-Nachfrage, nachdem dies zur ersten Hauptausschusssitzung nach der Corona-Pause Ende April seitens der Verwaltung noch anders kommuniziert worden war.

Antworten der Gesundheitsfragen freiwillig

Um an der ersten Sitzung nach der Corona-Pause teilnehmen zu können, mussten die Mitglieder des Hauptausschusses Fragen zu ihrer Gesundheit beantworten. Diesen Zwang gibt es nun nicht mehr. Quelle: Thomas Haegeler

„Die Beantwortung der Gesundheitsfragen geschieht auf freiwilliger Basis“, sagte Rosenfeld. Ziel sei es, mithilfe der ausgefüllten Fragebögen und der damit erhobenen Daten, im Ernstfall Infektionswege nachvollziehen zu können. „Wenn sich jemand weigert, können wir ihn deswegen aber nicht ausschließen.“ Das verstoße gegen das Prinzip der öffentlichen Sitzungen der Gremien.

Anzeige

Nach der rechtlichen Grundlage für die Erhebung sensibler persönlicher Daten wie Adressen und Gesundheitszustand durch Fragen nach „akuten Atemwegsbeschwerden“ oder „Fieber, Abgeschlagenheit und Schwäche“ gefragt, verwies der Bürgermeister auf das Infektionsschutzgesetz. „Die dort aufgestellte Eindämmungsregel gibt uns ein Hygienekonzept auf“, erklärte Rosenfeld. Dieses beinhalte neben Regeln zur Lüftung und Desinfektion auch die Datenerhebung, um Infektionswege nachvollziehen zu können.

Weitere LVZ+ Artikel

Stadtrat tagt bis auf Weiteres im Pflug

Bis auf Weiteres zieht der Stadtrat für seine Sitzungen in die Altenburger Stadthalle Goldener Pflug. Quelle: Mario Jahn

Obgleich die Daten nunmehr kein Ausschlusskriterium für die nächste Stadtratssitzung mehr sind, müssen sich Stadträte und Gäste dennoch auf einen neuen Ort einstellen. Wie Oberbürgermeister André Neumann (CDU) bereits angekündigt hatte, findet die Zusammenkunft am 14. Mai um 18.30 Uhr im Goldenen Pflug statt. Daran wird sich wohl so lange nichts ändern, wie die verschärften Hygieneregeln in Kraft sind. Denn in der Stadthalle lassen sich Abstände besser einhalten als im Ratssaal.

„Es ist die unkomplizierteste Lösung“, begründete Neumann die Entscheidung für den Pflug. Denn dort gebe es neben einer technischen Anlage auch Stühle und Tische und für Besucher könne zudem eine Tribüne ausgefahren werden. „Der Aufwand hält sich damit in Grenzen.“

Relativ kurze Tagesordnung

Die Hygieneregeln müssen bei Zusammenkünften kommunaler Gremien in Altenburg dennoch beachtet werden. Quelle: Thomas Haegeler

In solchen hält sich auch die Tagesordnung. Inklusive OB-Informationen und Einwohnerfragestunde stehen nur zwölf Punkte auf dem Programm. Die reichen von der Abberufung des Schlossdirektors Christian Horn und der übergangsweisen Berufung von Thomas Knechtel zu seinem Nachfolger über die Gründung eines Zweckverbandes zur kommunalen Klärschlammverwertung und einer geänderten Ehrenordnung bis hin zu zwei Bebauungsplänen und der Gründung einer Arbeitsgruppe für die Gestaltung des Areals neben dem Josephinum oberhalb des Topfmarkts (Quartier 15).

Von Thomas Haegeler