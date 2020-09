Altenburg sagt Herbst-Bauernmarkt ab – Weihnachtsmarkt soll stattfinden

Altenburg

Der allseits beliebte Altenburger Bauernmarkt fällt zum zweiten Mal in diesem Jahr aus. Wie Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) auf OVZ-Nachfrage bestätigte, habe man sich wegen der Corona-Pandemie erneut für eine Absage entschieden. „Der Bauernmarkt findet nicht statt“, sagte der Rathauschef. Am Weihnachtsmarkt halte die Stadt aber fest. „Den wollen wir unbedingt machen.“ Dazu stimmt man aktuell ein Hygienekonzept mit dem Gesundheitsamt ab.

Auch Ausweichidee Großer Teich fällt durch

Mit der Absage ereilt den Herbst-Bauernmarkt, der am 10. Oktober stattfinden sollte, dasselbe Schicksal wie die Frühjahrsversion der Veranstaltung im April. „Wir haben überlegt, ob wir ihn am Großen Teich mit mehr Platz, Abstand und Hygieneregeln durchführen können“, erklärte Neumann. Aus zwei Gründen habe man sich letztlich aber dagegen entschieden. „In Zeiten wie diesen dürsten die Menschen nach Veranstaltungen. Vor dem Hintergrund des ohnehin großen Interesses am Bauernmarkt wäre an diesem Tag also mit einer Völkerwanderung zu rechnen gewesen, die keiner mehr konzeptionell unter Kontrolle bekommt.“

Anzeige

Zudem gebe es für Märkte am Großen Teich keine Tradition, so Neumann weiter. „Das wäre alles sehr lang gezogen gewesen und hätte nicht das Gefühl eines Bauernmarkts widergespiegelt. Es wäre ein gänzlich anderes Fest geworden.“ Allerdings räumte er ein, dass der nicht per Hygienekonzept handhabbare Ansturm, der zu erwarten war, der wichtigere der beiden Gründe für die Absage gewesen sei.

Weitere LVZ+ Artikel

Weihnachtsmarkt mit Besucherbegrenzung und mehr Platz

Gedränge wie 2019 wird es dieses Jahr auf dem Altenburger Weihnachtsmarkt nicht geben. Doch die Stadt arbeitet daran, dass er trotz Corona stattfindet. Quelle: Mario Jahn

Hoffnung macht der OB den Altenburgerinnen und Altenburgern hingegen für den Weihnachtsmarkt. „Wir wollen den Leuten ein Stück Normalität bieten“, begründete Neumann das Festhalten daran. „Es ist das wichtigste Fest des Jahres.“ Dass die Stadt glaubt, die Adventszeit zumindest ähnlich wie in den coronafreien Vorjahren gestalten zu können, hat damit zu tun, dass der Weihnachtsmarkt im Gegensatz zum Bauernmarkt kein „singuläres Ereignis“ ist, sondern vier Wochen dauere, so das Stadtoberhaupt. „Da verteilt es sich mehr.“

Den Corona-Einschränkungen will man mit einem eigens entwickelten Hygienekonzept begegnen. „Es wird keine Maskenpflicht geben, aber Abstandsregeln“, sagte Neumann, der zudem auf die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein der Gäste setzt. Zudem seien zwei Eingänge geplant, um die auf 450 Leute begrenzte Besucherzahl kontrollieren zu können. Ist diese erreicht, müssen potenzielle Gäste warten, bis andere gehen.

Neuer Standort für Karussell – Bastelzelt und Krippe gestrichen

Laut OB soll der Innenraum zum Weihnachtsmarkt weitestgehend frei bleiben, um eine bessere Verteilung der Besucher zu ermöglichen. Dem bei Kindern beliebten Karussell wird damit ein anderer Platz zugewiesen. Gänzlich gestrichen wird hingegen das Bastelzelt und die Krippe mit lebenden Tieren. Außerdem sieht das Konzept unter anderem eine bessere Verteilung der Boxen vor, „um Ansammlungen vor der Bühne zu vermeiden“, so Neumann.

Noch offen ist jedoch, ob der Weihnachtsmann kommt und man den Markt mit ihm eröffne oder nicht. Das Konzept liegt bereits dem Gesundheitsamt zur Entscheidung vor. Wird es genehmigt, kann der Weihnachtsmarkt vom 25. November bis 22. Dezember stattfinden.

Lucka streicht Weihnachtsmarkt In Lucka wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Das bestätigte Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn auf OVZ-Anfrage. Gleiches gilt für die traditionelle Seniorenweihnachtsfeier. „Wir wollen kein Risiko eingehen“, so die Stadtchefin. „Niemand weiß, wie die Lage im Dezember ist.“ Im Zweifel bleibe die Stadt auf Kosten sitzen und einen etwaigen Ausbruch könne man nicht verantworten. Denkbar sei allerdings, dass im Dezember an einem Wochenmarkttermin eine Bratwurst- und Glühweinbude eingerichtet wird.

Von Thomas Haegeler