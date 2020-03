Altenburg sagt weitere für März geplante Großveranstaltung ab

Altenburg

Offensichtlich ist den Verantwortlichen das Risiko zu groß. Am Montag wurde festgelegt, dass wegen Corona nun auch die Altenburger Frühlingsnacht am 20. März abgesagt wird. Diese Entscheidung traf der Krisenstab am Montag, dem Vertreter von Landratsamt, Altenburger Stadtverwaltung und Klinikum angehören. Die Absage soll am Dienstag offiziell bekanntgeben werden. Bis dahin sollen noch Details geklärt werden. Unter anderem geht es darum, ob die Veranstaltung verschoben werden kann, und wenn ja, auf welches Datum.

Kindermuseumsnacht bereits abgesagt

Das abendliche Spektakel ist eines der größten Ereignisse im Landkreis, zu dem Tausende Gäste erwartet werden. Dutzende Gewerbetreibende waren bereits Anfang vergangener Woche vorab informiert worden, dass die Frühlingsnacht derzeit zumindest in Frage stehe. Da es täglich neue Informationen zur Ausbreitung des Virus gibt, solle nicht voreilig gehandelt werden. Die Kindermuseumsnacht sollte bereits am 6. März stattfinden. Sie ist die erste größere Veranstaltung im Landkreis, die im Zuge der Corona-Pandemie abgesagt wurde.

Von Jens Rosenkranz