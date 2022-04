Altenburg schwingt das Tanzbein: Tanzmarkt lockt mit Programm für Groß und Klein

Altenburg

Der Frühling hat Einzug gehalten, auch die Letzten aus ihrem Winterschlaf gerissen und sorgt für frischen Optimismus und Lebensfreude. Gerade recht kommt da der Altenburger Tanzmarkt. Zwei Jahre mussten die Organisatoren coronabedingt auf ihr Fest warten. Jetzt wollen sie in der Skatstadt eine ganz besondere Show bieten und gemeinsam mit allen Altenburgerinnen und Altenburgern das Tanzbein schwingen.

Und dafür haben die Veranstalter rund um Initiatorin Anja Losse vom Tanzraum Altenburg, der Erlebe was geht GmbH, Stadtmensch, SpieleCafé und Stadt für das letzte Aprilwochenende ein buntes Programm zusammengestellt. Zwischen 11 Uhr und 17 Uhr soll am Samstag, dem 30. April, dann getanzt werden, was das Zeug hält. Verschiedene Tanzgruppen wie zum Beispiel das Kinderballett der Musikschule „Johann Friedrich Agricola“ aus Schmölln, die „Rock ’n’ Roll Roll Road Runners Altenburg“ oder das „1. Altenburger Showtanzprojekt Energy Diamonds“ sorgen für abwechslungsreiche Unterhaltung. Aber nur zugucken ist nicht: Zwischendrin gibt es auch für die Zuschauer immer wieder die Möglichkeit selbst auf der Tanzfläche aktiv zu werden. Zudem werden in der „Mein Fischer“-Passage verschiedene Tanz-Workshops angeboten.

Da steppt die Maus

Der Fokus der Veranstaltung läge laut Susanne Stützner, Mitarbeiterin des Kulturmanagements der Stadt Altenburg, ganz klar auf den Familien. Auch deshalb gibt es neben den Tanzdarbietungen noch viele weitere Möglichkeiten für Groß und Klein, sich an diesem letzten Aprilwochenende auszutoben. Die Farbküche Altenburg lädt zum kreativen Gestalten ein, das SpieleCafé zum Wetteifern mit Brett- und anderen Spielen. Und bei der Familien-Rallye „Da steppt die Maus und tanzt der Günther“ müssen in der Innenstadt so manch knifflige Aufgaben rund um das Thema Tanz gelöst werden.

Tanzend durch die Stadt spazieren

Während sich die Organisatoren auf dem Markt feierlichen Trubel wünschen, können Ruhesuchende sich auch auf ihrem Wochenendspaziergang tänzerisch inspirieren lassen. Denn anlässlich des Welttanztages, der auch bundesweit am 29. April begangen wird, haben sich Anja Losse und ihre Mitstreiter einen Tanzspaziergang durch Altenburg einfallen lassen. Entlang einer Strecke durch die Stadt lassen sich zwischen Freitag und Sonntag Plakate mit QR-Codes finden, die per Scan zu kurzen Filmen führen, die die Vielfalt des Tanzes zeigen oder zum eigenen Bewegen aufrufen. Am Freitag bietet Tanzpädagogin Losse ab 16 Uhr zudem einmalig professionelle Unterstützung auf der Tour an. Start ist der Schlosseingang.

