Altenburg senkt Gebühren für die Straßenreinigung

Altenburg

Die Straßenreinigung in Altenburg wird billiger. Wie der Stadtrat kürzlich einstimmig beschloss, sinken die Gebühren dafür ab 1. Januar im Schnitt um 7,3 Prozent. In der Reinigungsklasse I verringert sich der Betrag von 2,74 auf 2,54 Euro, in der Klasse II von 1,37 auf 1,26 und in der Klasse III von 0,90 auf 0,84 Euro.

Der Stadtrat entschied sich bei diesem Beschluss für einen dreijährigen Kalkulationszeitraum, der zum 31. Dezember 2022 ausläuft. Im Jahr 2019 wurde die Stelle eines Sachbearbeiters Straßenreinigungsgebühren neu und unbefristet besetzt. Dadurch sei es möglich, zum einen Kontrolltätigkeiten, welche bisher dem Referat Stadtwirtschaft oblagen, mit in den Aufgabenbereich dieser Stelle zu integrieren und dennoch den zeitlichen Anteil der Stelle für Straßenreinigung auf 60 Prozent der Gesamtarbeitszeit zu senken. Auch diese Optimierung fand Eingang in die Neukalkulation.

Weniger Widersprüche

Die Zahl der Widerspruchsverfahren zu Straßenreinigungsgebühren sei in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen, sodass auch hier der Arbeitszeitanteil gegenüber der letzten Kalkulation gesenkt werden konnte, heißt es. Außerdem konnte die Sachbearbeiterin zusätzlich mit anderen Aufgaben betraut werden. Ebenso sei es vorgesehen, in den kommenden Jahren die derzeit mobil gestellten Freisperrschilder an den Stellen, an denen es möglich ist, durch eine Festbeschilderung zu ersetzen. Hierfür sind im Kalkulationszeitraum jährlich Mittel in Höhe von 10 000 Euro vorgesehen. Die Umsetzung soll schrittweise ab dem Jahr 2020 erfolgen.

Hinzu kommt die sich aus der Änderung der Satzung über den Anschluss- und Benutzungszwang ergebende Erhöhung der zu veranlagenden Straßenfrontmeter. Damit wird ab dem Jahr 2020 erstmals wieder ein Gebührenniveau unter dem ab dem Jahr 2016 erreicht.

Von Jens Rosenkranz