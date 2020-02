Altenburg soll Reißleine für Parkplatz-Projekt ziehen

Altenburg

Die Entscheidung der Altenburger Stadtverwaltung, den geplanten Parkplatz an der Teichstraße auf Eis zu legen, ist richtig. Zwar ist die Brache nicht schön anzusehen, aber weder besteht akute Gefahr, noch stört der Anblick so sehr, dass dringend Handlungsbedarf besteht. Auch wenn Altenburg die zusätzlichen Stellplätze direkt neben dem Kino und in direkter Nachbarschaft zur Innenstadt und zum Großen Teich durchaus gebrauchen könnte: Angesichts verfügbarer Alternativen (Kunstturm, Freibad) darf das Vorhaben als nachrangig eingestuft werden.

Schlechtem Geld nicht noch gutes hinterherwerfen

OVZ-Redakteur Thomas Haegeler Quelle: Mario Jahn

Vielmehr gilt es, das Parkplatz-Projekt in Gänze zu überdenken. Dazu mahnt die Entwicklung, dass sich seit der ursprünglichen Planung bis jetzt die Anzahl der geplanten Stellplätze von 90 auf knapp 30 reduziert hat, sich die Kosten dafür gleichzeitig aber fast verdreifachten. Mit den neuerlichen Auflagen des Denkmalschutzes sollte zudem klar sein, dass die zuletzt veranschlagten rund 300 000 Euro nicht reichen werden. Klettern also die Kosten weiter, sollte der Plan zu den Akten gelegt werden. Denn 400 000 Euro wären für 30 Parkplätze schlicht zu viel.

Daran ändert auch eine fast 90-prozentige Förderquote nichts. Schließlich soll man schlechtem Geld nicht noch gutes hinterherwerfen. Mal ganz abgesehen davon, dass es sich so oder so um Steuergeld handelt. Den einzigen Vorwurf, den sich die Stadt hier gefallen lassen muss, ist der, dass sie nicht schon längst die Reißleine gezogen hat. Dann hätte man mit Fördergeldern die alten Klostermauern freilegen, wiederherstellen und die Grabungsstätte zu einer touristischen Attraktion machen können.

Von Thomas Haegeler