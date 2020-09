Altenburg spart sich Geld für Sportstätten-Konzept

Altenburg

Die Stadt Altenburg hat sich von der externen Erstellung eines Sportstättenkonzepts verabschiedet. Wie Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) auf eine Nachfrage von SPD-Fraktionsvize Torsten Rist zur jüngsten Stadtratssitzung sagte, werde er dafür auch im neuen Haushalt kein Geld einstellen. Als Gründe dafür führte der Rathauschef unter anderem die hohe Zufriedenheit der Vereine mit den Altenburger Sportstätten und verwaltungsinterne Lösungen bei Problemen an, aber auch die relativ schlechte Förderquote der entsprechenden Programme.

OB setzt auf kurzen Draht zu Vereinschefs

„Es gibt eine große Akzeptanz und Zufriedenheit mit der Ausstattung, die die Stadt den Vereinen zur Verfügung stellt“, erklärte Neumann seinen Standpunkt. Zudem gebe es bei Sportstätten-Programmen nur 60 Prozent Förderung, während der Eigenanteil bei 40 Prozent liege. „Das sind enorme Kosten, wenn’s um eine Million Euro geht.“ Daher setze die Stadt auf einen anderen, unbürokratischeren Weg, so der OB weiter. „Wir wollen die vorhandenen Probleme sofort vor Ort abstellen.“ Davon erfahre man durch eine im Vorjahr eingerichtete Gesprächsrunde mit allen Vereinschefs. „Diese findet im Herbst wieder statt.“ Dort angesprochene Dinge fließen dann in eine Bedarfs- und Prioritätenliste ein, was quasi einem intern erstellten Sportstättenkonzept entspricht.

Antrag für Konzept seit sechs Jahren offen

„Wir haben auch schon einiges gemacht“, sagte Neumann mit Blick auf den Premierentreff mit den Vereinschefs. So seien etwa ein Tanzboden, aber auch weitere Arbeiten an einer Kegelbahn und andere Dinge daraus umgesetzt worden. Damit zeigte sich Rist zufrieden, dessen Anfrage daher rührte, dass ein noch aus dem Jahr 2014 und damit aus der Zeit von Neumanns Vorgänger Michael Wolf ( SPD) stammender Antrag der SPD-Fraktion zur Erstellung eines Sportstättenkonzepts nach wie vor nicht erledigt sei. Damals und auch in den Folgejahren sei das Ruhen des Vorhabens stets damit begründet worden, dass dafür keine Haushaltsmittel zu Verfügung stünden.

Von Thomas Haegeler