Altenburg

„Hier soll es blühen für Bienen, Hummeln und Co.“ steht auf Schildern am Teichknoten. Ab und an bleiben Spaziergänger stehen, um die verschiedenfarbigen Aufsteller auf der Wiese am Auslaufbauwerk des Großen Teiches anzuschauen. Umgeben sind die Schilder von Blumen und deren farbenfrohen Blüten, die auf der Rasenfläche inzwischen wachsen. Was viele der Passanten nicht wissen: Das Szenario am Teichknoten ist der Anfang einer Altenburger Initiative für Wildblumen.

Die bunte Pracht und Augenfreude ist das Ergebnis einer Aussaat, die die Stadtgärtner vor einigen Wochen getätigt haben, teilte die Stadt jüngst mit. Das Stück Wiese am Teichknoten soll sich so zu einer kleinen Oase mitten in der Skatstadt entwickeln. Aus ökologischer Sicht dient die Wildblumenfläche der Förderung der Artenvielfalt. So sieht das zumindest Oberbürgermeister André Neumann ( CDU), der Ende der Vorwoche die von der Farbküche gestalteten Schilder zusammen mit dem Leiter des Referats Stadtwirtschaft, Denis Anders, aufgestellt hat.

Initiative ist Teil eine Konzepts zur Renaturierung

Geht es nach Neumann, Anders und Co. soll die Wiese am Teichknoten Zuwachs bekommen. Laut Stadtverwaltung ist geplant, nach und nach auch andere Flächen mit Wildblumen zu bestücken. Von weiteren Aussaaten profitieren sollen demnach unter anderem Grundstücke an der Zwickauer Straße, im Volkspark auf der anderen Seite des Großen Teiches sowie an der Zeitzer Straße.

Wie die Stadt weiter mitteilte, ist die Wildblumen-Initiative Teil eines Konzepts von OB Neumann, deren Ziel es ist, Flächen im Stadtgebiet zu renaturieren. Dabei geht es – kurz gesagt – darum, der Natur sukzessive immer mehr Flächen zurückzugeben. Neben dem Bepflanzen gehören auch Entsiegelungen zum Konzept. „Auf diese Weise steigt die Lebensqualität in Altenburg weiter“, erklärte der Rathauschef. „Und wir leisten einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt.“

Von Thomas Haegeler