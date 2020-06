Altenburg traut sich: Denkmaltag 2020 soll stattfinden – real statt virtuell

Altenburg

Die Corona-Krise hat Veranstaltern 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wegen Versammlungs- und Veranstaltungsverboten fielen die meisten Großveranstaltungen ins Wasser. Die Stadt Altenburg und der Landkreis Altenburger Land fassen allerdings neuen Mut für den Frühherbst: Der Tag des offenen Denkmals soll am 13. September stattfinden – nicht virtuell, sondern ganz real, teilt die Stadtverwaltung mit.

Auflagen sollen eingehalten werden

Jürgen Fröhlich von der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt erklärt, dass sich Altenburg als einzige Stadt Thüringens zu diesem Schritt entschieden habe. „Die Kollegen in Mittelsachsen machen es auch. Sie waren sozusagen unsere Inspiration.“ Dabei habe er selbst zunächst vorgeschlagen, dass der Denkmaltag nicht stattfinden soll, fügt Fröhlich an. „Die objektiven Rahmenbedingungen sind aber nun durch die Lockerungen der Schutzmaßnahmen gegeben.“ Man werde sich an die Auflagen halten.

„Kommt eine zweite Welle, sagen wir den Denkmaltag ab“

Dass die Hygieneregeln einen zusätzlichen Aufwand darstellen, sei allen bewusst. Allerdings habe man sich schon jetzt Gedanken über ein Musterhygienekonzept gemacht, so Oberbürgermeister André Neumann ( CDU).

Da sich die Lage fast wöchentlich ändere, lässt der OB auch noch die Möglichkeit zur Absage offen: „Kommt im Herbst eine zweite Infektionswelle und werden die Maßnahmen wieder verschärft, werden wir sicherlich auch gezwungen sein, den Denkmaltag abzusagen.“

„Digitaler Denkmaltag war nie ein Thema“

Die bundesweit federführende Deutsche Stiftung Denkmalschutz habe sich entschieden, den Denkmaltag 2020 ausschließlich digital zu veranstalten. Dies sei für die Stadt Altenburg kein Thema. „Es ist auch ein positives Zeichen für die Stadt und für die Bürger, auf das reale Erlebnis zu setzen und nicht auf den rein digitalen Weg. Das Leben geht auch nach oder trotz Corona weiter“, erklärt Jürgen Fröhlich die Entscheidung. Das zeige auch, dass die Stadtverwaltung konstruktiv und realistisch mit der Sachlage umgehe und Bemühungen anstelle, etwas zu organisieren.

„Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ – so lautet das bundesweite Motto des Aktionstages. Skatstadt und Landkreis bitten Denkmaleigentümer und Interessenten, sich für eine Teilnahme oder für spezielle Aktionen am Denkmaltag bis zum 7. August anzumelden. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an denkmalschutz@stadt-altenburg.de für die Stadt und an beatrice.mueller@altenburgerland.de für den Kreis Altenburger Land. Mitte oder Ende August soll dann auch das Programm feststehen.

Denkmalpreis soll am 11. September verliehen werden

Am 11. September, dem Freitagabend vor dem Denkmaltag soll der Preisträger des Denkmalpreises der Stadt geehrt werden. Mit dem nach Johann-Georg Hellbrunn benannten Preis sollen wieder besondere Leistungen gewürdigt und das Anliegen von Denkmalschutz und Denkmalpflege dargestellt werden, so die Stadtverwaltung. In Vorjahr fiel die Entscheidung auf die Gründerzeitvilla in der Käthe-Kollwitz-Straße 46.

Vorschläge für den Denkmalpreis können Eigentümer, Bauherren, Architekten, Handwerksbetriebe, Vereine, die Kreishandwerkerschaft Altenburg sowie denkmalinteressierte Privatpersonen und die Untere Denkmalschutzbehörde unterbreiten. Teilnahmeberechtigt sind Maßnahmen, die bis zum 31. Juli abgeschlossen werden.

Die Verleihung samt Konzert soll in der Brüderkirche stattfinden, der Beginn ist für 19.30 Uhr geplant. Natürlich nur, wenn die zu diesem Zeitpunkt gültigen Bestimmungen und Verordnungen das zulassen.

Von Elena Boshkovska