Altenburg überwacht Teehaus und Wohnmobilstellplatz mit Kameras

Altenburg

Künftig werden zwei Orte in Altenburg per Video überwacht. Wie sich in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend herauskristallisierte, bekommen der Teehaus-Komplex im Schlosspark und der Wohnmobilstellplatz am Großen Teich Kameras. Grund: An beiden Objekten kam und kommt es immer wieder zu massiven Schäden durch Vandalismus.

Nachdem Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) die Volksvertreter über das Okay des Landes Thüringen zur Videoüberwachung am Teehaus informiert hatte, bezog er den Stadtrat in die Entscheidung ein. „Wenn heute niemand interveniert, dann werden wir damit beginnen“, sagte der 41-Jährige. Da es danach still im Großen Ratssaal blieb, kommen nun dievom Teehaus-Förderverein geforderten zwei Kameras.

30 Anzeigen, null Aufklärung am Großen Teich

Ähnliches kommt am Wohnmobilstellplatz, was man laut Denis Anders mit dem Teehaus zusammen beantragt hat. Wie der Referatsleiter Stadtwirtschaft auf Nachfragen der Linken, die das skeptisch sehen, mitteilte, soll die 5000 Euro teure Technik an den Laternen angebracht werden. „In einer Höhe, in die der gemeine Vandalist nicht geht“, sagte Anders. „Wir wollen nicht einfach so überwachen oder Zusatzeinnahmen durch einen Youtube-Kanal generieren, sondern es hat einen ernsten Hintergrund.“

Dabei handle es sich um 30 Strafanzeigen wegen Vandalismus’ allein 2018, so Anders, und Neumann ergänzte: „Es geht um die Identifikation und Abschreckung angesichts von null Aufklärungsquote.“ Das Thema war in der Diskussion um die Erhöhung der Stellplatzgebühren von 6 auf 13 Euroaufgetaucht, die beschlossen wurde und mit der das Ganze finanziert werden soll.

Von Thomas Haegeler