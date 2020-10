Altenburg/Schmölln

Die beiden größten Städte des Landkreises gehen neue Wege bei der Entsorgung des Klärschlamms. Vertreter von Altenburg und Schmölln unterzeichneten kürzlich in Neustadt an der Orla eine Verbandssatzung und legten damit den Grundstein zur Bildung des neuen und ersten Zweckverbandes zur kommunalen Klärschlammverwertung Thüringen (KKT).

Die Gründung eines Zweckverbandes hatte der Stadtrat mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und Pro Altenburg vor einigen Wochen beschlossen. Anlass dafür war, dass zukünftig bei größeren Kläranlagen Phosphor aus Abwässern und Klärschlämmen zurückgewonnen werden muss. Zwingend ist dies ab 2029 vorgeschrieben. Klärschlämme müssen dann in hierfür zugelassenen Müll- oder in Monoverbrennungsanlagen entsorgt werden. Das Phosphor kann nur aus reinen Schlammaschen zurückgewonnen werden, die nur dann entstehen, wenn keine anderen Stoffe mitverbrannt wurden.

Verbrennungsanlage an der A4 geplant

Der Zweckverband wird eine solche Mono-Anlage errichten, die den jetzigen Plänen zufolge an der Autobahn 4 bei Hermsdorf entstehen soll. Die Kosten dafür werden auf 36 Millionen Euro, die jährlichen Betriebskosten auf 6,25 Millionen Euro beziffert. Die Verwertung der jährlich in Altenburg anfallenden 5500 Tonnen Klärschlamm kosten die Stadt einer Berechnung zufolge 429 000 Euro. Bislang lässt Altenburg seinen Klärschlamm im Braunkohlekraftwerk Lippendorf verbrennen.

Entsorgung hat sich explosionsartig verteuert

Zweiter Anlass der Gründung ist, dass immer weniger Landwirte als bisher den Klärschlamm als organischen Dünger ausbringen lassen. Damit wird der Verwertungsweg über die Verbrennung des Klärschlamms eine noch dominierendere Rolle einnehmen.

Diese Veränderungen haben bereits dazu geführt, dass sich die gesamte Klärschlammentsorgung explosionsartig verteuert hat. Das erklärte Schmöllns Stadtwerkechef Severin Kühnast in einer Pressemeldung. „Die drastischen finanziellen Aufschläge treffen auch direkt die Bürger, weil die Kosten der Klärschlammentsorgung von den kommunalen Aufgabenträgern der Abwasserentsorgung durchgereicht werden müssen“, hieß es.

Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) unterzeichnet im Beisein von Stadtwerkechef Severin Kühnast die Satzung für den neuen Zweckverband. Quelle: Stadtverwaltung Schmölln

Mit dem Zusammenschluss von 17 Aufgabenträgern der Abwasserentsorgung aus ganz Thüringens werde die kommunale Aufgabe der Klärschlammentsorgung zukünftig gemeinsam wahrgenommen. Die kommunalen Kläranlagenbetreiber sichern sich damit im Solidarprinzip eine hochwertige und entsorgungssichere Klärschlammverwertung bei maximaler Kostenkontrolle. Das gemeinsame Ziel ist es, den Bürger langfristig stabile Entsorgungskosten zu garantieren.

ZAL und Meuselwitz treten nicht bei

Die Stadtwerke Meuselwitz und der Abwasserzweckverband Altenburger Land (ZAL) werden dem Zweckverband nicht beitreten. ZAL-Werkleiter Lars Merten sagte der OVZ, dass die im Verband anfallenden Klärschlämme entweder in die Kläranlage Altenburg oder in jene nach Meuselwitz transportiert und dort behandelt werden. Denn über eine Schlammbehandlungsanlage würden die Anlagen, speziell jene in Lucka und Gößnitz gar nicht verfügen.

Meuselwitz sieht keinen Anlass für einen Beitritt, weil die stoffliche Zusammensetzung der Schlämme es zulassen, diese weiterhin durch Landwirte auf Feldern auszubringen. Das sei so, weil im Klärwerk keine Industrieabwässer, sondern nur jene aus Haushalten ankommen. Das erklärte Geschäftsführerin Sylvana Geweniger-Hüfner der OVZ. Darüber habe sich der Betriebsausschuss verständigt. Sollten sich die Gegebenheiten ändern, werde neu entschieden.

Von Jens Rosenkranz