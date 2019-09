Altenburg unternimmt neuen Anlauf für Areal am Topfmarkt

Altenburg

Die Stadt Altenburg unternimmt einen neuen Anlauf in Sachen (Wieder-) Bebauung des „Areals am Topfmarkt“. Dafür beschloss der Stadtrat jüngst ein Interessenbekundungsverfahren, mit dem im Idealfall ein fachkundiger, wirtschaftlich leistungsstarker und zuverlässiger Investor für die rund 4000 Quadratmeter große Fläche zwischen Spiegelgasse, Topfmarkt und Josephinum gefunden werden soll. Zudem wird Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, die die bis 29. November 2019 einzureichenden Unterlagen bewertet und für den Stadtrat aufbereitet.

Für Stadtforum steht Verfahren auf „wackeligen Füßen“

Auch wenn sich die Volksvertreter mit der klaren Mehrheit von 22 Ja- zu fünf Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen für den Start des Verfahrens entschieden, hagelte es dafür doch Kritik. Diese kam vor allem vom Stadtforum. „Ich habe wegen der sehr knappen und allgemeinen Darstellung Zweifel, ob sich Investoren melden, die wir haben wollen“, sagte Jutta Penndorf im Namen der Bürgerbewegung. Dabei fehlten ihr in dem Text vor allem Festlegungen zu Eigentumsverhältnissen, zu Kriterien für eine Entscheidung, zu Rechten oder zur Kontrolle durch die Stadt und Informationen dazu, wohin sich die Stadt perspektivisch entwickeln wolle. „Aus meiner Sicht steht das Ding auf wackligen Füßen.“

Weil ihr so „die Vergleichbarkeit zwischen dem Interessenbekundungsverfahren und den eigenen Vorstellungen“ fehle, plädierte sie für eine Überarbeitung der Vorlage im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss. Doch der Antrag fiel glatt durch (6 Ja-, 22 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung). Zudem rechtfertigte die Rathausspitze gerade die unkonkreten Ausführungen als gewollt. „Es ist ein Experiment“, sagte Bürgermeister Frank Rosenfeld. „Wir vergeben uns nichts, müssen nichts bauen, nichts planen. Es geht darum, Ideen einzusammeln.“

OB bringt internationalen Wettbewerb ins Spiel

OB Neumann erinnerte an das in den vergangenen Jahren durchgefallene geschlossene Verfahren seit dem ersten Beschluss zur Entwicklung des Areals im Jahr 2009. Vielleicht seien diebereits bekannten Ideen Spielewelt, Hotel, Einkaufsmarkt und Parkfläche auch zu eng und mit Vorschriften beschränke man weiter. „Es geht darum zu sehen: Was gibt’s noch und welche Gedanken kommen von außen.“ Unterm Strich könne er sich vorstellen, dazu einen „internationalen Wettbewerb zu machen“.

Der Text zum Interessenbekundungsverfahren enthält nur allgemeine Ausführungen zur Stadt, zum Reichtum an Kulturdenkmälern, der Art der einzureichenden Unterlagen und den für das Areal geltenden Satzungen. Trotz einiger Bemühungen bis hin zu einem beschlossenen Bebauungsplan wurde in den vergangenen zehn Jahren noch kein Investor für die Fläche gefunden.

Von Thomas Haegeler