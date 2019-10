Altenburg verkauft dem Kreis ein Stück Theaterplatz

Altenburg

Die Stadt Altenburg hat dem Landkreis ein Stück des Theaterplatzes verkauft. Nach anfänglichem Widerstand segnete der Stadtrat das Geschäft im nicht öffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung Mitte September letztlich mit klarer Mehrheit ab. Nach OVZ-Informationen ließ sich das Gros der Volksvertreter dabei von dem von Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) vorgebrachten Argument leiten, dass die Sanierung des Hauses sonst nicht vonstatten gehen könne. Daher wechselt nun eine etwa 1300 Quadratmeter großes Grundstück, das sich zwischen Theater und Heizhaus sowie vor diesem erstreckt, für 57 000 Euro in den Besitz des Altenburger Landes.

OB: Sanierung geht nicht ohne Verkauf, Grundstück sonst nutzlos

„Ohne den Verkauf geht die Sanierung nicht“, bekräftigte Oberbürgermeister André Neumann seine Aussage auf OVZ-Nachfrage und bestätigte zugleich die übrigen Informationen. „Mit dem Beschluss ist zudem ein jahrelanger Missstand aufgehoben worden, weil wir Eigentümer eines Grundstücks waren, mit dem wir nichts anfangen konnten, weil ein Dritter darauf Eigentum besitzt.“ Ausgangspunkt sei, dass der Freistaat Thüringen für die Auszahlung der Fördermittel auf einem Investitionsmittelempfänger besteht.

Derart hatte der Landkreis seinerzeit auch sein Kaufinteresse begründet. Im Zuge der Erneuerung der Maschinerie der Hauptbühne soll auf der Fläche neben dem Theater unter anderem eine Containerstation zum einfacheren Anliefern von Bühnenteilen entstehen. Darüber hinaus sollen der Orchestergraben erweitert, ein Fahrstuhl angebaut und die Sanitäranlagen des Heizhauses saniert werden. Dafür und für den Bau von Rampen werden weitere Teile des Grundstücks benötigt. Das wiederum sorgt dafür, dass Parkplätze wegfallen, woran sich wiederum die Kritik im Stadtrat entzündete. Schließlich fehlten diese und machten die ohnehin schon angespannte Parksituation noch schwieriger.

Elf Parkplätze zeitweise weg – Stadt und Kreis teilen Nebenkosten

„Die Parkplätze gehen nur am Tag verloren“, konkretisierte Neumann die Pläne. „Abends zu den Vorstellungen stehen sie zur Verfügung.“ Die Zahl der in Rede stehenden Stellplätze bezifferte er auf „wahrscheinlich elf“. Vor dem Hintergrund, dass sich die Stadt und der Kreis die nach OVZ-Informationen rund 4000 Euro betragenden Nebenkosten des Geschäfts teilen, verteidigte der Altenburger Rathauschef sowohl den Preis als auch die Begleitumstände. Die 57 000 Euro seien marktüblich, was ein Gutachten belege, erklärte der OB. „Bei einem Geschäft von Kommune zu Kommune in einer Stadt ist eine Teilung der Kosten normal.“ Schließlich handle es sich dabei in jedem Fall „um Steuergeld aus unser aller Tasche“.

Das von Neumann erwähnte Gutachten erstellte ein von der Industrie- und Handelskammer Halle/ Dessau bestellter Sachverständiger. Dieser legte der den Verkehrswert der Fläche im April 2018 auf 57 000 Euro fest. Das entsprechende Angebot dazu nahm der Landkreis ein Jahr später an, woraus schließlich ein notariell beurkundeter Vertrag wurde. Die Frage, ob auch Privatkäufer künftig mit Vergünstigungen wie der hälftigen Übernahme der Kaufnebenkosten durch die Stadt rechnen können, beantwortete Neumann mit verschmitztem Blick: „Das ist Verhandlungssache.“

Von Thomas Haegeler