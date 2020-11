Altenburg wagt neuen Anlauf für Landesgartenschau

Altenburg

Gut zwei Jahre nach der gescheiterten Bewerbung für die Landesgartenschau (Laga) 2024 wagt Altenburg einen neuen Anlauf. So beschloss der Stadtrat am Donnerstagabend einstimmig, dass sich die Skatstadt für die Ausrichtung im Jahr 2028 bewerben wird. Geschehen wird das auf 30 Seiten, die erste Ideen zu einem neuen Konzept beinhalten. Zugleich wurde Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) beauftragt, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben.

Machbarkeitsstudie für 40.000 Euro

Mit dem von einem Landschaftsarchitekten bis September 2021 zu erstellenden Konzept mit Standortgutachten wird sich Altenburg in die zweite Bewerbungsphase begeben, die im Oktober 2021 beginnt. Dafür sind Kosten in Höhe von 40 000 Euro veranschlagt. Eine Höhe, die laut Neumann auf den 38 000 Euro für die Studie beim letzten Mal basiert.

„Vielen Dank für dieses starke Signal nach Erfurt“, sagte der Rathauschef im Anschluss an die Abstimmung euphorisch. Es werde kein einfacher Weg, aber er werde sich für Altenburg und seine Einwohner lohnen. „Wir werden die Stadt in den nächsten zehn Jahren verändern – und die Laga ist ein Teil davon.“

Kleinere Kernzone und mehr Nachhaltigkeit

Den Optimismus, dass es diesmal klappen könnte, zieht Neumann neben dem einstimmigen Votum und der daraus abzuleitenden Unterstützung des ganzen Stadtrats vor allem aus zwei Gründen: aus geringeren Kosten im Vergleich zum ersten Konzept aufgrund einer kleineren Kernzone und wegen einem Plus an Nachhaltigkeit. Damals sollte die Altenburger Laga knapp 41,8 Millionen Euro verschlingen, weil sich die Kernzone vom Bahnhof bis hinter die Hellwiese zog und zig Nebenschauplätze enthielt.

„Die Lagas finden anderswo oft auf Feldern ein bisschen außerhalb statt und ziehen deshalb im Nachgang nur wenige Besucher an“, unterstrich der OB. „Wir wollen aber eine kompakte, bezahlbare und nachhaltige Laga.“ Als Kernzone solle dabei diesmal nur der hintere Teil des Großen Teichs – ohne den Inselzoo –, das Schloss-Areal und das Gebiet dazwischen fungieren. Es gehe hier um Stadtentwicklung, um Wegebeziehungen und um das Freilegen der Blauen Flut.

OB Neumann sieht „riesige Chance“

„Das letzte Mal war eine sehr große Laga geplant mit vielen Begleitprojekten“, erklärte Neumann. „Es muss diesmal aber nicht nur für Thüringen, sondern auch für Altenburg bezahlbar sein.“ Daher habe man die neue Bewerbung abgespeckt. Zugleich verwies das Stadtoberhaupt durch die Laga auf die „riesige Chance, die Menschen im Umland für einen Tagesausflug oder mehr zu begeistern“. Schließlich leben „4,6 Millionen Menschen im Umkreis von 90 Minuten Fahrweite“ um Altenburg. „Das ist thüringenweit fast einmalig – nur in Schmölln ist es ähnlich.“

SPD-Kritik: Fehlende Beteiligung und finanzielles Risiko

Darum und um mögliche positiven Effekte weiß auch die SPD. Im Gegensatz zum letzten Mal, als man wegen fehlender Finanzen ein Bürgerinitiative gegen die Laga gründete, stimmte man diesmal zu. Nicht aber ohne Kritik. So erklärte Fraktionsvize Thomas Jäschke, das er „von Beginn an eine breite Einbeziehung der Bevölkerung“ vermisse und man trotz aller Euphorie klar sagen müsse, dass es ein finanzielles Risiko gebe. Man erhoffe sich daher von der Studie „eine solide Finanzierung“ und eine Aussage des OBs, „wie die Eigenmittel der Stadt aufgebracht werden sollen“.

Pro Altenburg : „Werden an Laga nicht pleite gehen“

Neumann nahm die Kritik auseinander: So könnten die Altenburger erst mit dem aktuellen Beschluss beteiligt werden. „Wer mich und meinen Kontakt zur Bevölkerung kennt, weiß, dass wir das bis zum Erbrechen tun werden.“ Und: „Über eine solide Finanzierung bestimmen Sie alle in den Haushaltsberatungen mit.“ Im Anschluss zeigte sich Peter Müller (Pro Altenburg) voller Ironie „sprachlos“ über den „Sinneswandel“ der SPD: „Wir werden an der Laga nicht pleite gehen. Da bin ich ganz sicher.“

Von Thomas Haegeler