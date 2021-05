Altenburg will Kleinen Festplatz künftig mit Kameras überwachen

Altenburg

Der Umbau des Kleinen Festplatzes in Altenburg zum Freizeitareal läuft auf Hochtouren. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, geht es nach dem Beginn der Arbeiten Anfang Mai gut voran. Läuft weiter alles nach Plan, wird aus dem einst tristen grauen Platz mit ein paar Skaterrampen für insgesamt 330 000 Euro bis Ende Juli ein öffentlicher Treffpunkt für Jung und Alt.

Auf dem Kleinen Festplatz in Altenburg haben die Bauarbeiten begonnen. Nach der Umgestaltung soll er videoüberwacht werden. Quelle: Ronny Seifarth

So entstehen ein ungewöhnliches Spielgerät für Kinder, spezielle Fitnessgeräte für Senioren, ein Picknick-Platz, eine neue Sitztreppe und es werden Bäume gepflanzt. Sportbegeisterte können auf entsprechenden Spielfeldern und Anlagen zudem Basketball, Volleyball und Tischtennis spielen. Auch wird der Skaterpark erweitert.

Vandalismus macht Überwachung nötig

Damit das alles möglichst lange erhalten bleibt, will die Stadt den Kleinen Festplatz nach dem Umbau mit Kameras überwachen. Wie Oberbürgermeister André Neumann (CDU) in einer Pressekonferenz erklärte, habe man schon eine entsprechende Anfrage gestellt. „Leider“, wie der 43-Jährige ergänzte. Grund seien bereits entstandene Schäden durch Vandalismus von Jugendlichen, die sich dort „zu später Stunde“ aufhalten. Die sei auch zwingende Voraussetzung, um eine Überwachung genehmigt zu bekommen. „Wir dokumentieren das gerade und sammeln.“

So sah der Skaterpark am Kleinen Festplatz bisher aus. Quelle: Mario Jahn

Neumann versicherte auf Nachfrage allerdings, dass das Videomaterial – analog zu den ebenfalls mit Kameras überwachten Teehaus und Wohnmobilstellplatz – erst gesichtet werde, „wenn etwas passiert“. Der Wunsch zur Überwachung sei zudem auch weniger aus der Verwaltung als vielmehr von den Skatern und aus der Bürgerschaft gekommen. „Aber einzäunen – wie bei Spielplätzen – lassen wir die Anlagen noch nicht.“

Schon 5500 Euro Spenden für Sitztreppe

Dass sich die Altenburgerinnen und Altenburger schon jetzt mit dem Areal identifizieren, zeigt sich an der Spendenbereitschaft. So kamen laut Stadt bisher schon etwa 5500 Euro für den Umbau der alten Stufen zwischen Teichpromenade und Festplatz zur neuen Sitztreppe mit Sitzhölzern zusammen. Wer dafür 100 Euro oder mehr spendet, dessen Name wird auf gravierten Schildern Platz finden.

Aus den alten Stufen wird eine neue Sitztreppen mit Hölzern. Quelle: Mario Jahn

Darüber hinaus sind an dem Freizeitareal neue Wege und Verbindungen geplant. Demnach sollen die Promenade von der Teichvorstadt über Schwimmhalle zum Festplatz asphaltiert und der Große und Kleine Festplatz mit einem barrierefreien Weg hinter der Schwimmhalle direkt verbunden werden. Im nächsten Jahr soll dann auf dem Großen Festplatz noch ein Platz für nicht motorisierte Biker entstehen.

Wer für die Sitztreppe spenden möchte, kann sich bei der Stadtwirtschaft (Tel.: 03447 594640) oder per Mail mit dem Stichwort „Spende Sitztreppe“ (info@stadt-altenburg.de) melden.

Von Thomas Haegeler