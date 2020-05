Altenburg will Phosphor aus seinem Klärschlamm zurückgewinnen

Altenburg

Die Stadt Altenburg wird einen Zweckverband mitgründen und ihm beitreten, der die in der Kläranlage anfallenden Schlämme verwertet. Das beschloss der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und Pro Altenburg. Zwölf Volksvertreter, allesamt aus SPD, Linken und dem Stadtforum, votierten dagegen, einer enthielt sich.

Reine Schlammasche nötig

Anlass für die Gründung ist, dass zukünftig bei größeren Kläranlagen Phosphor aus Abwässern und Klärschlämmen zurückgewonnen werden muss. Zwingend ist dies ab 2029 vorgeschrieben. Klärschlämme müssen dann in hierfür zugelassenen Müll- oder in Monoverbrennungsanlagen entsorgt werden. Das Phosphor kann nur aus reinen Schlammaschen zurückgewonnen werden, die nur dann entstehen, wenn keine anderen Stoffe mitverbrannt wurden.

Anzeige

Anlage kostet 36 Millionen Euro

Der Zweckverband wird eine solche Mono-Anlage errichten, die den jetzigen Plänen zufolge an der Autobahn 4 bei Hermsdorf entstehen soll. Die Kosten dafür werden auf 36 Millionen Euro, die jährlichen Betriebskosten auf 6,25 Millionen Euro beziffert. Die Verwertung der jährlich in Altenburg anfallenden 5500 Tonnen Klärschlamm kosten die Stadt einer Berechnung zufolge 429 000 Euro. Bislang lässt Altenburg seinen Klärschlamm im Braunkohlekraftwerk Lippendorf verbrennen.

Weitere LVZ+ Artikel

Ziel ist Gründung eines Zweckverbandes

In Vorbereitung der Verbandsgründung hat sich der Wasserver- und Abwasserentsorgungsbetrieb (Waba) Altenburg zusammen mit weiteren kommunalen Verbänden und Entsorgungsbetrieben, die in etwa die Hälfte der Thüringer Klärschlämme erzeugen, in einer Arbeitsgruppe „Klärschlammkooperation Thüringen“ zusammengeschlossen. Ziel ist es, durch eine gemeinsame Kooperation langfristig eine stabile und wirtschaftliche Klärschlammverwertung in einem Zweckverband sicherzustellen.

Stadträte melden Widerspruch an

Gegen einen solchen Beitritt regte sich im Stadtrat Widerspruch. So warnte Michaele Sojka (Linke) vor nicht geklärten Risiken und offenen Fragen. Sojka nannte dabei zum Bespiel ein Zusammengehen mit anderen Verbänden, die bislang nicht gut geführt wurden und bei denen man gar nicht wisse, wie leistungsfähig sie sind, beispielsweise in Südthüringen.

Auch müsse geprüft werden, ob sich zum Beispiel der bereits bestehende und gut geführte Restabfallzweckverband Ostthüringen für diese Aufgabe eigne. Fraktionskollegin Kati Klaubert brachte auch eine Gründung mit benachbarten Partnern in Sachsen und Sachsen-Anhalt ins Gespräch.

OB warnt vor Folgen

Der Antrag der Linken, die Pläne nochmals in verschiedenen Ausschüssen zu diskutieren, wurde mit 19 Nein-Stimmen abgelehnt. Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) und Waba-Chef Martin Wenzel hatten vor der Abstimmung vor einer Verschiebung gewarnt, da ein Beitritt zum Zweckverband nach einer Gründung schwierig werden könnte. An den Fakten werde sich ohnehin nichts ändern, sagte Neumann.

Von Jens Rosenkranz