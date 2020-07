Altenburg/Meuselwitz

Das Landratsamt strebt eine bessere Verteilung der Flüchtlinge im Landkreis an, um die Chancen einer gelungenen Integration zu verbessern. Dies erklärte eine Behördensprecherin auf eine OVZ-Anfrage. Anlass dafür war der Auftritt von Vize-Landrat Matthias Bergmann Anfang Juni auf der Stadtratssitzung in Meuselwitz (OVZ berichtete). Hinter verschossenen Türen hatte Bergmann die Volksvertreter aufgefordert, über die Aufnahme von mehr Flüchtlingen nachzudenken und zu entscheiden. Seitdem wurde spekuliert, was dafür der Anlass war.

Gespräche nun auch in anderen Gemeinden

Eine gleichmäßige Verteilung der Bewerber verhindere die Bildung von sozialen Brennpunkten und minimiert das Risiko von Parallelgesellschaften, erklärte dazu nun das Landratsamt. Die Kreisbehörde sei stets auf der Suche nach geeigneten dezentralen Unterkünften für Flüchtlinge. Allerdings habe ein solches Gespräch, wie jenes von Bergmann in Meuselwitz, in keiner anderen Kommune des Kreises stattgefunden. „In Abstimmung mit dem Meuselwitzer Bürgermeister erschien es sinnvoll, mit dem Thema in den Stadtrat zu gehen“, sagte die Sprecherin. Auch in anderen Kommunen des Kreises soll das Thema in ähnlicher Weise diskutiert werden, immer in Abstimmung mit den Bürgermeistern. Meuselwitz sei erst der Anfang gewesen.

Abgelehnte Bewerber können nicht nach Hause

Eine höhere Anzahl von Asylbewerbern, die ins Altenburger Land kommen, soll es aber nicht geben. Der Landkreis erhalte im Vergleich zu 2015/2016 weniger Zuweisungen von der zentralen Aufnahmeeinrichtung in Suhl, heißt es in der Antwort. Die Zahl der abgelehnten Asylanträge steige an. Viele der davon betroffenen Menschen könnten derzeit aber aus verschiedenen Gründen noch nicht in ihre Heimatländer zurückkehren. „Bis dahin ist der Landkreis verpflichtet, diese Personen unterzubringen, weshalb das Landratsamt die Kapazitäten der Unterbringungsmöglichkeiten immer dem Bedarf entsprechend anpassen muss.“

Unterkünfte gibt es nur in drei Orten

Mit Stand 19. Juni wohnen im Landkreis 357 Asylbewerber, mit 238 davon die meisten in Altenburg. 116 leben in Schmölln, drei in Langenleuba-Niederhain. Pro Quartal kommen den Angaben des Landratsamtes zufolge 50 neue Personen dazu.

Meuselwitz sieht sich derzeit kaum in der Lage, die Ziele des Landratsamtes hinsichtlich einer besseren Verteilung und einer gelingenden Integration umzusetzen. Der Stadtrat sieht keine Option auf eine Gemeinschaftsunterkunft. Für Einzelunterbringungen stünden nur wenige in gut saniertem Zustand zur Verfügung. Das ist das Ergebnis einer Beratung der Volksvertreter, die aufgrund der Aufforderung des Vize-Landrats vorgenommen wurde.

In Meuselwitz ungenügende Voraussetzungen

Dabei wurde ebenso festgestellt, dass die Integrationsmöglichkeiten in Meuselwitz begrenzt sind. Soziale Strukturen müssten erheblich verbessert werden, hieß es. Es gebe keine Möglichkeit, Sprachkurse anzubieten, auch die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sei ungenügend, obendrein seien Freizeitmöglichkeiten für Asylsuchende – abseits der örtlichen Vereine – begrenzt. Hinzu kommt die schwierige finanzielle Lage.

Von Jens Rosenkranz