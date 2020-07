Altenburger Akkordeonorchester kann endlich wieder spielen

Altenburg

Die Stühle sind auf Abstand gestellt. Auf Umarmungen und Händeschütteln wird verzichtet. Ein freundliches „Hallo“ oder „Willkommen“ durch die Maske hindurch muss reichen. Desinfektionssprays sind, wo immer notwendig, in Gebrauch. Es wird wenig „gequatscht“, und wenn es vorbei ist, geht es möglichst schnell wieder an die frische Luft. Alles ziemlich steril und doch so nebensächlich. Hauptsache sie können wieder regelmäßig proben – die Mitglieder des 1. Altenburger Akkordeonorchesters 1952.

Denn selbstverständlich hat Corona auch diesen Klangkörper komplett ausgebremst. Nach der letzten Probe am 3. März konnten die Musikerinnen und Musiker ihrem Hobby nur noch allein zu Hause frönen. Manchmal ging nicht mal das, denn nicht jeder hat ein eigenes Instrument. Als die ersten Lockerungen gestattet wurden, hat sich der Vereinsvorstand – das Orchester ist ein gemeinnütziger Verein – deshalb umgehend kundig gemacht, welche Möglichkeiten sich auftun. Und wurde fündig.

Music Hall ist seit Anfang Juni neuer Probenraum

Seit Anfang Juni trifft man sich wieder jeden Mittwochabend, allerdings nicht wie gewohnt in der Musikschule, sondern in der Music Hall. „Den Auflagen entsprechend dürfen wir als Schulfremde das Gebäude nicht betreten“, begründet Werner Osten, langjähriger Vereinsvorsitzender und selbst begeisterter Akkordeonist, den Wechsel. „Wir sind deshalb sehr froh, dass uns die Stadtverwaltung entgegengekommen ist und uns die Halle zur Verfügung stellt“, so Osten.

Wobei froh vermutlich ziemlich untertrieben sein dürfte. Glücklich trifft es wohl eher. „Wir hätten nicht gedacht, wie viel es uns bedeutet, wieder zusammen spielen zu können“, weiß Werner Osten aus den Reaktionen seiner Mitstreiter. Obwohl einige vom Alter her zur Risikogruppe zählen, haben alle sofort zugesagt und sind in voller Stärke zur ersten Probe erschienen.

Gibt mit 25 Jahren den Takt des Orchesters vor: Dirigent Robert Klein. Quelle: Mario Jahn

Dirigent Robert Klein gibt den Takt vor

Wer jetzt allerdings glaubt, dass dieses emotionale Hochgefühl erstmal alles toppt und man recht locker ans Musizieren geht, hat die Rechnung ohne den Dirigenten gemacht. Seit anderthalb Jahren hält Robert Klein den Taktstock in den Händen, und lässt auch in Corona-Zeiten keine Fehler durchgehen, zumal man sie in der großen Halle deutlicher hört als auf engem Raum. Obwohl erst 25-jährig hat der Absolvent der Leipziger Musikhochschule in den Fächern Dirigat und Komposition sehr schnell das notwendige Vertrauen erworben. „Für mich selbst ist das ein großer Anreiz, etwas Neues auszuprobieren. Auch ich lerne dabei“, bekennt er.

Denn mit einem Akkordeon hatte der Lehrer an der Musikschule Altenburger Land bislang nichts zu tun. Sein Metier sind eher Blasinstrumente und Klavier. Wie schon mehrere seiner Vorgänger war auch Robert Klein in Leipzig Schüler des Altenburger Komponisten und Dirigenten Fredo Jung, 1987 bis 1992 Chefdirigent der Landeskapelle am Landestheater. Wenn das Akkordeonorchester also wieder mal einen Leiter sucht, vermittelt er gern.

Wann wieder vor Publikum aufgetreten werden kann, ist ungewiss

Vor diesem Hintergrund bedauern es die zurzeit 24 aktiven Mitglieder im Alter von 17 bis über 80 Jahren sehr, nicht zu wissen, wann sie wieder vor Publikum spielen können. Besonders schmerzt, dass das für den 5. April avisierte und bereits ausverkaufte große Sonderkonzert in der Brüderkirche nicht stattfinden konnte. Es sollte eine Wiederholung des Konzerts zum 65. Gründungsjubiläum des befreundeten Jenaer Akkordeonorchesters werden, das im dortigen Volkshaus im Februar ein Riesenerfolg wurde.

„Schon bei den Proben war mir klar, das sind so tolle Arrangements, das müssen wir in Altenburg spielen“, erinnert sich Werner Osten. Corona machte einen Strich durch die Rechnung. „Die Veranstaltung ist aber nicht abgesagt, sondern nur verschoben. Wir hoffen, sie im Frühjahr 2021 nachholen zu können. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Bei Bedarf werden wir den Kauf aber selbstverständlich auch rückabwickeln.“

Traditionelles Weihnachtskonzert als erklärtes Ziel

Erklärtes Ziel ist zudem, das traditionelle Weihnachtskonzert am 19. Dezember in der Brüderkirche zu spielen, natürlich unter Berücksichtigung der dann geltenden Auflagen. Wie es sich allerdings für die Orchestermitglieder anfühlen wird, wenn vielleicht in jeder Reihe nur drei Leute sitzen – sie wissen es nicht. Jetzt aber sind die gemeinsamen Proben erst einmal Motivation genug.

Wer sein Ticket für das Sonderkonzert zurückgeben möchte, wird gebeten, sich via Internet zu melden: altenburger-akkordeonorchester@web.de.

Von Ellen Paul