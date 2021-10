In diesem Jahr soll es das beliebte Weihnachtskonzert des Altenburger Akkordeonorchesters auf jeden Fall wieder geben – und das gleich im Doppelpack. Am 18. Dezember stimmt das Orchester gemeinsam mit dem Volkschor Schmölln um 14 sowie um 17 Uhr in der Brüderkirche auf die Festtage ein. Allerdings beginnt der Kartenvorverkauf diesmal sehr kurzfristig.