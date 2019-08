Altenburg

„Manchmal lege ich Musik ein und tanze einfach raus, was ich fühle.“ Selina Simon vom Fairy Pole Tanzstudio Altenburg hat sich seit vier Jahren dem Pole Dance verschrieben. „Ich hab mich schon immer gerne bewegt und geturnt. Von meinen Eltern hab ich mir dann zu Weihnachten eine Stange gewünscht. Man kann auf jede Musik daran tanzen.“

Seit Februar 2018 leitet die 24-Jährige gemeinsam mit ihrer langjährigen Trainingspartnerin Michelle Häupl das Studio im Quarzring. Zwanzig bis dreißig junge Frauen trainieren hier regelmäßig in kleinen Gruppen an sechs Stangen. Generell gibt es keine Beschränkungen, was Körpergröße, Alter und Geschlecht angeht. Neue Tanz- und Fitnessbegeisterte sind immer gern willkommen.

Kraft, Beweglichkeit und Körperspannung erforderlich

Pole Dance ist eine Mischung aus Akrobatik und Tanzsport. Die einzelnen Posen fordern ganzen Körpereinsatz. Kraft, Beweglichkeit und Körperspannung sind nötig, um anmutige Figuren und fließende Übergänge zu tanzen. Viel Aufmerksamkeit wird daher auf Erwärmung und Fitness gelegt.

Michelle Häupl leitet vor jedem Training eine halbe Stunde lang Dehnungsübungen an. Besonders Handgelenke und Nacken werden bearbeitet, um Zerrungen vorzubeugen. Mehrfach stehen fünfzehn Liegestütze in der Frauenvariante auf dem Programm. Dabei stützen sich die Tänzerinnen auf die Knie. Immer wieder legt die Trainerin Pausen ein. Alles geschieht mit einer großen Ruhe. Das schafft Raum, um vom Alltag runterzufahren und innerlich anzukommen. „Am Anfang tun die Muskeln weh und man holt sich blaue Flecke“, weiß Michelle Häupl aus ihrer Anfangszeit vor vier Jahren.

Fünf Schwierigkeitsgrade im Trainingsprogramm

Jede Figur an der Stange ist eine Momentaufnahme, die nur wenige Augenblicke anhält – ein sekundenlanges Überwinden der Schwerkraft. Um besseren Halt zu haben, reiben sich die Tänzerinnen ihre Handflächen mit flüssigem Magnesium ein.

Im Fairy Pole Studio werden fünf Schwierigkeitsgrade trainiert. Zur besseren Verständigung liegt ein Ordner mit Fotografien und Namen der Posen aus. „Wir mischen verschiedene Level. So ist für jede was dabei“, erklärt Selina Simon. Gerade bei Auftritten hat sich das bewährt. Ihre zauberhaften Choreographien bieten sie auf Geburtstagen und Hochzeiten an. „Ich genieße den Moment, wo man den Anderen mal was zeigen kann.“ Ihr Traum wäre es, bei einer Sportveranstaltung aufzutreten – immerhin kann man beim Pole Dance auf sportliche Weise den Boden unter den Füßen verlieren.

Sport hat seine Wurzeln in Asien

Die Ursprünge des Pole Dance liegen in Asien. Bereits seit dem 12. Jahrhundert wird in Indien die Sportart Mallakhamb betrieben, bei der akrobatische und Yoga-Elemente an senkrechten Holzpfählen ausgeführt werden. Ebenfalls aus Asien stammt Chinese Pole – Zirkusartistik an vertikaler Stange. Anfang des 20. Jahrhunderts gelangte diese Form der Akrobatik durch chinesische Einwanderer in die USA. Später begannen Artistinnen in amerikanischen Wanderzirkussen, aufreizend an der Stange zu tanzen – und die so genannten Girlie-Shows entstanden. Diese Aufführungen waren die Vorläufer der Stripclubs.

Heute bemüht sich der deutsche Dachverband ODPS – Organisation des deutschen Pole Sports – um Anerkennung des Pole Dance als offizielle Sportart und Aufnahme ins Programm der Olympischen Spiele.

Von Dana Weber