Altenburger Aktion „Mach halt“: Die Sieger-Projekte stehen fest

Altenburg

Kreative Ideen von jungen Menschen und die Möglichkeit, diese in die Tat umzusetzen- dazu rief das Projekt #machhalt auf. Entstanden durch die Zusammenarbeit von „FACK“ und „Altenburg am Meer“, konnten interessierte Teilnehmer bis zum 8. Mai ihre Ideen über WhatsApp, Mail oder Instagram einsenden.

Von Jugendbibliothek bis Fußball-Tore

Von „Stadtmensch“ und „Altenburg am Meer“ wurden dafür insgesamt 14 000 Euro zur Verfügung gestellt. Nun stehen die Sieger aus 12 Ideen von insgesamt 18 Teilnehmern fest, 430 Leute haben abgestimmt. Platz 1 mit 90 Stimmen geht an das Projekt „Make (-over) the Jugendbibliothek great again!“ von Winnie (17), Vincent (18), Luise (17) und Robert (17). Platz 2 mit 79 Stimmen geht an „Natürlich-Bienen“ von Christoph (24). Platz 3 konnte sich „Code + Design Camp“ von Nico (20) mit 65 Stimmen sichern. Platz 4 geht an „Kneip und Kreativgarten“ von Jaqueline (28) mit 60 Stimmen. „Sommer Turnier“ mit 55 Stimmen von Christoph (21) landete auf dem 5. Platz und der „Fußball-Tor-Store“ von Lea (12) schaffte es mit 21 Stimmen auf den 6. Rang.

Von Mary Anne Härtling