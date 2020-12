Altenburger Amtsarzt bestätigt Anschlag – und äußert Verdacht

Altenburg

Der Amtsarzt des Altenburger Landes, Professor Stefan Dhein, hat einen Anschlagsversuch auf sich bestätigt. „Auf mein Auto ist ein Anschlag ausgeführt worden“, sagte der Leipziger Mediziner diese Woche in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur und bestätigte damit einen Bericht dieser Zeitung aus der Vorwoche. „Da hat man vorne die Radbolzen losgedreht, am Vorderrad.“ Gemerkt habe er es „bei 120 auf der Autobahn, als ich nicht mehr lenken konnte“.

Amtsarzt hat „keine Angst“, Umfeld widerspricht

Gegenüber dem Radiosender erklärte Dhein zudem: „Ich hab’ da keine Angst und bin auch nicht abgetaucht.“ Er mache „ganz normal“ seine Arbeit. „Das muss man halt aussitzen, aber lustig ist das nicht.“ Dieser Darstellung widersprechen jedoch Menschen aus Dheins Umfeld. Ihnen zufolge sei der Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie von dem Vorfall entsetzt und zutiefst erschüttert gewesen, weil er es nicht für möglich gehalten habe, dass Menschen so etwas tun könnten.

Auch war er in den vergangenen Monaten mehrere Wochen krank, arbeitete öfter im Home-Office und stellte sein Auto als Vorsichtsmaßnahme direkt vor das Landratsamt, wenn er in Altenburg war, weil es dort besser zu beobachten ist. Zudem mied Dhein bis vor kurzem – im Gegensatz zu den knapp fünf Jahren, die er nun schon Chef des Gesundheitsamts im Kreis ist – weitestgehend öffentliche Auftritte.

Dhein verdächtigt offenbar Gastronomen

Auch bestätigte der frühere Forschungsleiter des Leipziger Herzzentrums in dem Interview LVZ-Informationen, wonach er den mutmaßlichen Anschlagsversuch direkt mit seiner Tätigkeit als Amtsarzt und einigen von ihm und seiner Behörde angeordneten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Verbindung bringt. „Das sieht so aus, dass wir bitterböse E-Mails bekommen, was wir denn da tun“, sagte er. „Gleichzeitig wird dann immer angedroht, wenn Sie dazu nichts sagen, machen wir dies und das, verklagen Sie.“

In diesem Kontext äußerte Dhein in seinem Umfeld zumindest einen Verdacht, wer hinter den gelockerten Radmuttern stecken könnte und brachte diesbezüglich Gastronomen aus dem Altenburger Land ins Spiel. Konkrete Anhaltspunkte dafür nannte er aber nicht. Offenbar speist sich der Verdacht daraus, dass einige Gastronomen um ihre Existenz fürchten und den Amtsarzt für ihre geschlossenen Lokale verantwortlich machen.

Ermittler finden weder Täter, noch Beweise

Einen Täter für den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, weswegen man nach einer Anzeige Dheins vom 17. Juli ermittelte, konnte laut Staatsanwaltschaft Gera jedoch nicht gefunden werden. Daher habe man das gegen unbekannt geführte Verfahren bereits vor einigen Wochen eingestellt.

Auch habe man weder Beweise für eine akute Bedrohung von Leib und Leben, noch für einen Anschlag finden können, hieß es aus Ermittlerkreisen. So habe man selbst einen technischen Defekt am Auto, wenngleich der unwahrscheinlich sei, nicht ausschließen können. Möglich sei neben einem gezielten Anschlag zudem noch „ein dummer Jungenstreich“, der zufällig Dheins Auto betroffen habe.

Landrat schweigt, Vorgängerin macht’s besser

Wie Dhein selbst wollte sich auch Landrat Uwe Melzer (CDU) als Dienstherr auf LVZ-Nachfrage nicht zur Sache äußern. Dabei ließ er auch Fragen unbeantwortet, welche Maßnahmen er zum Schutz des Amtsarzts getroffen habe und wie man unter seiner Führung im Landratsamt generell mit Bedrohungssituationen für Mitarbeiter umgehe.

Das war bei seiner Vorgängerin Michaele Sojka anders. So hatte die Politikerin der Linken den Mitarbeitern der Kreisverwaltung, die mit Reichsbürgern und Selbstverwaltern zu tun haben und entsprechenden Aktionen ausgesetzt waren, eine Rechtsschutzversicherung zuteil werden lassen.

