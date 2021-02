Altenburger Amtsarzt wird für Chaos in Behörde und wochenlange Abwesenheit kritisiert

Altenburg

Amtsarzt Professor Stefan Dhein hat wegen seiner wochenlangen krankheitsbedingten Abwesenheit im Januar und Februar für Unruhe gesorgt. So wandten sich besorgte Mitarbeiter des Landratsamtes an Kreisräte, um herauszufinden, warum Dhein fehlt, wer ihn in der Corona-Krise vertritt und sogar, ob er überhaupt wiederkommt. Diese Zeitung fragte wegen der momentanen herausragenden Bedeutung des Gesundheitsamtes daher im Landratsamt nach, bekam jedoch keine konkreten Antworten – mit dem Verweis auf Datenschutz.

Datenschutz mal so, mal so

Dieser Datenschutz gilt offenbar nicht immer, denn die Kreisbehörde stellt das Organigramm des Gesundheitsamtes öffentlich mit Namen und Telefonnummern Beschäftigter auf ihrer Internet-Seite online. Hier ist als Dheins Vertreterin noch immer Eva Franke aufgeführt, die nicht mehr in der Behörde arbeitet.

Organigramm des Gesundheitsamtes Quelle: Landratsamt

Um Vertretungen abzusichern, gebe es einen Stellenplan, klar geregelte Hierarchien, einen vorgegebenen Dienstweg und Stellvertreterregelungen, damit die Arbeitsfähigkeit der Ämter gegeben ist, erklärte die Pressestelle dazu ausweichend.

Offenbar muss all dies aber nicht richtig funktioniert haben, wie Kreisräte und Mitarbeiter des Landratamtes der LVZ schilderten. Sie sprachen von einem Chaos bei Zuständigkeiten, keinen klaren Strukturen und Führungen in der Gesundheitsbehörde. Es werde viel geraucht und wenig entschieden. Als Führungskraft falle Dhein völlig aus. Und das in einer Zeit, als das Altenburger Land bei den Sieben-Tage-Inzidenzen mit führend in der Bundesrepublik war.

Unzufriedenheit im Krisenstab

Als Indiz für die Unzufriedenheit im Krisenstab des Landratsamtes kann gewertet werden, dass für die Bekämpfung der Corona-Pandemie eine neue Organisationsstruktur geschaffen und in Dheins Abwesenheit umgesetzt wurde.

Ein weiteres Indiz für die ungeregelte Vertretung und eine Überforderung ist ein Amtshilfeersuchen, das das Landratsamt nach LVZ-Informationen wegen der Tauglichkeitsuntersuchungen für angehende Feuerwehrleute im Januar beim Land gestellt hat. Ob dies so war und warum, beantwortete die Behörde ebenso nicht. Gegenseitige Amtshilfeanträge seien ganz normale und nicht ungewöhnliche Vorgänge, hieß es lediglich.

Knut Wesser (l.) hatte dem Amtsarzt Prof. Stefan Dhein (r.) im vergangenen Jahr eine pikante E-Mail geschrieben. Quelle: Mario Jahn

Das Ansehens Dheins in der Kreisbehörde hat allerdings nicht erst jüngst gelitten. Davon zeugt zum Beispiel jene, der LVZ vorliegende und mit einem Smiley versehene E-Mail vom 20. Mai 2020 von Knut Wesser, dem zuständigen Mitarbeiter für Infektionsschutz, an den Amtsarzt: „Guten Morgen Herr Prof. Dr. Dhein, heute sind Sie mal explizit Ihrer Unfähigkeit bezichtigt worden! Mit freundlichen Grüßen.“

Von Jens Rosenkranz und Thomas Haegeler