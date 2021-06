Der Direktor des Amtsgerichts Altenburg, Alexander Reichenbach, geht an den Bundesgerichtshof. Wie der promovierte Jurist auf Nachfrage bestätigte, zieht es ihn zum 5. Strafsenat nach Leipzig, wo er allerdings nicht als Richter tätig sein wird. Am Amtsgericht verändert das dennoch einiges.

