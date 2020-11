Altenburger Anton Dähne tritt beim Bundesvorlesewettbewerb an

Altenburg

„Lesen ist einfach cool“, bringt es Anton Dähne kurz und knackig auf den Punkt. Gern und häufig steckt der Altenburger Gymnasiast seine Nase zwischen zwei Buchdeckel, taucht ab in fremde Welten, lässt sich von spannenden Geschichten mitreißen. Und das nicht nur ganz für sich im stillen Kämmerlein, sondern auch laut, mit entsprechender Betonung für Zuhörer. Ein Umstand, der ihn jetzt auf die ganz große Bühne bringt: In dieser Woche tritt der Schüler für Thüringen im Bundesfinale des Vorlesewettbewerbs des Börsenverein des Deutschen Buchhandels an.

Das Finale ist der Lohn für Erfolge in zahlreichen Vorentscheiden, in denen sich der Siebtklässler behaupten musste. Vom Schul- über den Regional- bis zum Landeswettbewerb wechselten dabei auch immer wieder die Bücher, aus denen Anton vortrug. „In jeder Runde muss man dabei zuerst einmal das Buch kurz vorstellen und dann eine ausgesuchte Stelle möglichst gut vortragen“, beschreibt er den Prozess. Den Sieg im Thüringen-Finale sicherte er sich dabei mit einem Ausschnitt aus der „ Mississippi-Bande“.

Anzeige

Wettbewerb fördert Spaß am Lesen

Die Ausscheide zogen sich dabei über mehrere Monate hin, wie Antons Deutschlehrerin Melanie Tänzer erklärt. „Wir haben bereits in der sechsten Klasse begonnen und dann zunächst im Klassenverband einen Sieger bestimmt“, beschreibt sie den Prozess. Der Wettbewerb ist aus Tänzers Sicht ideal, um Kindern den Spaß am Lesen näher zu bringen. „Vorlesen bringt viel Erfahrung, die Kinder können zudem ihr Wissen erweitern.“

Finale findet digital statt

Die Endrunde in dieser Woche ist dann auch coronabedingt etwas besonderes. Statt vor Ort in Berlin, wird der Altenburger seinen Beitrag im Spalatin-Gymnasium einlesen und dabei von einer Kamera gefilmt. Aus welchem Werk der Vortrag stammt, entscheidet sich dabei in diesen Tagen. „Ich bekomme eine Liste, aus der ich mir drei Bücher aussuche. Aus diesen wird dann bestimmt, aus welchem ich vorlesen muss“, erklärt Anton.

Klar, dass ihm seine Klassenkameraden fürs Finale fest die Daumen drücken – und hoffen, dass der Bundessieger in diesem Jahr aus Altenburg kommt.

Von Bastian Fischer