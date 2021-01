Altenburger Apotheken starten mit Zentrum für Corona-Schnelltests

Altenburg

Sie brauchen kein Labor und gelten inzwischen als ziemlich zuverlässig: die Corona-Schnelltests. Nur etwa 15 Minuten dauert es vom Abstrich bis zum Ergebnis. Wer zügig ein kleines Stück Gewissheit braucht, bekommt diese ab Montag im Sars-CoV-2-Schnelltestzentrum Altenburg. Aus der Taufe gehoben haben es die Aesculap-Apotheke und die Neue Apotheke, die die Anlaufstelle in den Räumen der ehemaligen Kinderarzt-Praxis in der Wielandstraße 2 auch betreiben.

Kein Test ohne Termin, den man online bekommt

Das von Apotheken betriebene Corona-Schnelltestzentrum Altenburg nimmt am Montag seinen Betrieb auf - räumlich getrennt vom normalen Medikamenten-Verkauf, wovon auch die eigene Klingel zeugt. Quelle: Mario Jahn

Einfach so vorbeigehen kann man aber hier nicht. Vielmehr muss vorab ein Termin vereinbart werden, was über die Online-Plattform www.terminland.de/schnelltestzentrumaltenburg funktioniert. Zunächst werde man montags, mittwochs und freitags von 9 bis 11 sowie dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr arbeiten und in diesen Zeiten alle 15 Minuten Termine anbieten, erklärte Mitbetreiber und -Initiator Lutz Gebert. „Pro Viertelstunde können sich drei Leute anmelden.“ Dafür habe man die sonst leerstehenden und von der Neuen Apotheke teilweise genutzten Räume in Schuss gebracht.

Wichtig: Tests nur bei symptomlosen Erwachsenen

Testen lassen können sich im Zentrum alle Erwachsenen über 18 Jahre, die symptomfrei sind, also weder Fieber oder andere Erkältungssymptome haben, noch über Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns klagen. Ihnen wird laut Gebert von geschultem Fachpersonal in Vollschutzanzügen über die Nase ein Rachenabstrich entnommen, der anschließen vor Ort ausgewertet wird. Anschließend bekommen die Getesteten einen Ausdruck des Ergebnisses mit nach Hause. Ist der Antigen-Schnelltest positiv, wird das namentlich ans Gesundheitsamt gemeldet. Dort müssen sich Betroffene auch melden, sich in häusliche Quarantäne begeben, bis das Ergebnis eines PCR-Test vorliegt.

Bezahlung vor Ort in bar

Die Selbstauskunft zu Symptomen und Co. erledigt das Altenburger Schnelltestzentrum mit der Terminvereinbarung online, so dass vor Ort nichts ausgefüllt werden muss. Die Bezahlung der Gebühr von 38 Euro pro Test erfolgt ebenfalls im Zentrum und zwar in bar. „Das geschieht, damit wir nicht erst die Technik für Kartenzahlung einrichten müssen“, so Apotheker Gebert. Die Bons würden aber vorbereitet, so dass der Kontakt auf ein Minimum reduziert werde.

Eventuell bald andere Zeitfenster

Zugleich kündigte Gebert an, dass sich die Zeitfenster im Testzentrum noch ändern könnten. „Wahrscheinlich nehmen wir den Mittwoch raus und bieten die zehn Stunden pro Woche in viermal 2,5-Stunden-Blöcken an“, sagt der Pharmazeut. Das ließe sich aufgrund des Aufwands mit dem An- und Ausziehen der Schutzkleidung besser organisieren. „Schließlich machen wir das neben unserer normalen Arbeit.“ Ob man die Terminzeiten vergrößere, sei von der Nachfrage abhängig. Möglich ist das neue Corona-Schnelltestzentrum durch eine Regelung des Bundesgesundheitsministeriums.

Von Thomas Haegeler