Altenburg

Vincent ist fasziniert. Beim 16. Autofrühling auf dem Altenburger Markt, der nach der Corona-Zwangspause erstmals wieder stattfindet, ziehen die großen Wohnmobile den Fünfjährigen am Sonntagnachmittag magisch an. „Die findet er toll, weil man da sein Bett immer dabei hat“, erzählt Mama Sindy Burkhardt-Dütsch, während Sohnemann zusammen mit Papa Felix eins der großen Mobile von innen inspiziert. Wo hat sich die Spüle versteckt? Wo ist die Toilette? Er will alles ganz genau wissen – und befindet sich damit in bester Gesellschaft.

Wohnmobile sind mehr denn je im Trend

„Corona hat den Trend zum individuellen Urlaub auf Rädern ordentlich befeuert“, bestätigt Heike Hohberg von der Auto-Planet AG aus Gera, einer von 13 Ausstellern beim Autofrühling. Wobei viele Interessenten den Einstieg übers Mieten nehmen würden, denn auch die Preise hätten ordentlich angezogen. Auch Andreas und Ute Scheffler sind Fans des ungebundenen Reisens. Mit dem Wohnmobil durch Norwegen, eine herrliche Vorstellung für das Paar.

Viel Begängnis beim Altenburger Autofrühling. Quelle: Mario Jahn

Verhaltener ist ihre Begeisterung für das andere große Thema der Autoschau, organisiert von der Kfz-Innung Ostthüringen und der Stadtverwaltung: Elektromobilität. „So ganz ausgereift scheint uns das mit den E-Autos noch nicht“, merkt Ute Scheffler an. Gerade im ländlichen Raum sei immer die große Frage: Wie weit fährt es überhaupt und wo kann man es aufladen?

E-Auto-Skepsis, viele PS und große Kofferräume

Derweil hat Theresa Evert hinterm Lenkrad eines Kia EV6 Platz genommen – nicht, weil es ein E-Auto ist, sondern weil ihr der Innenraum gefällt. „Schön viel Platz, schön modern, sehr schick“, lautet das Urteil der 20-jährigen. Besonders die schnellen Karossen haben es ihr angetan. „Es muss Feuer haben. Hauptsache, man hört es.“ Ein Fakt, den das Damentrio um Marion Nörenberg wiederum gar nicht tangiert. Neben einer angenehmen Einstiegshöhe zählt für die Altenburgerinnen vor allem die Größe des Kofferraums. „Wir fahren regelmäßig zusammen einkaufen. Da wär’s ja doof, wenn nicht alles reinpasst.“

Von Maike Steuer