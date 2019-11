Altenburger Bäcker befürchten den großen Kassenbon-Wahnsinn

Altenburg

Zum Bäcker rein, ein paar Münzen gegen frische Brötchen tauschen und schnell nach Hause zum gedeckten Frühstückstisch – so sieht für die meisten Altenburger das morgendliche Samstagsritual aus. Zu Stoßzeiten muss man dann auch mal Schlange stehen. Nächstes Jahr könnte sich die Wartezeit für die begehrten Backwaren um einiges verlängern. Grund dafür ist ein Gesetz vom Bundesfinanzministerium und dem Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik, das am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Ab dem Tag sind die Bäcker verpflichtet, jedem Kunden einen Kassenbeleg auszustellen, selbst wenn er bloß eine Semmel auf die Hand kauft.

„Setzen die Behörden voraus, dass ich chronisch betrüge?“

„Also ich halte davon wenig. Ein kleines Brötchen kostet bei mir 26 Cent. Im welcher Größenordnung müsste ich denn Brötchen verschenken oder schwarz verkaufen, damit der Staat bedeutend um die Steuer betrogen wird? Und setzen die Behörden voraus, dass ich chronisch betrüge?“ Das fragt Konditormeisterin Romy Strobel, die auch Vizeoberin der Bäcker-, Müller- und Konditoreninnung Altenburger Land ist. Sie und ihr Team sind gerade in der Backstube zu Gange. Empört zieht sie etliche frische Stollen aus dem riesigen Ofen und erzählt: „Und der Mensch, der sich das Gesetz ausgedacht hat, war wohl kein großer Freund von Greta Thunberg. Wir Händler sind seit Jahren verpflichtet, Verpackungsmüll zu vermeiden. Ich sehe den Sinn dahinter nicht, wenn wir dann an anderer Stelle Material in Umlauf bringen, das auch noch umweltschädlich ist“. Sie meint damit die beschichteten Bonrollen aus Thermopapier.

Zwei Millionen Kilometer an Kassenzetteln zusätzlich

Ralph Brügelmann vom Handelsverband Deutschland hat den baldigen Müllberg aus Kassenbons für den gesamten Einzelhandel beziffert: Rund zwei Millionen Kilometer an Kassenzetteln würde ab 2020 pro Jahr zusätzlich anfallen. Doch die Bonpflicht ist nur ein Teil des neuen Gesetzes, das Steuerbetrug und nachträgliche Manipulation an Aufzeichnungen elektronischer Kassensysteme vorbeugen soll. Dazu kommt eine gesetzlich vorgeschriebene Umrüstung der Kassen auf eine vom Amt zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE). Diese sei jedoch noch nicht am Markt verfügbar, teilt Brügelmann außerdem mit.

Ladenbetreiber haben Kassen bereits vor zwei Jahren umgerüstet

Die Ladenbetreiber der Altenburger Innenstadt, darunter vom Büchergeschäft an der Kronengasse sowie vom Friseursalon und Geschenkartikelshop am Kornmarkt, reagieren unbeeindruckt, als die OVZ sie mit den Angaben des Handelsverbands konfrontiert. Ihre Kassen hätten sie bereits vor zwei Jahren umgerüstet. Denn seitdem bereits ist gesetzlich vorgeschrieben, Kassen mit Einzelaufzeichnungs-, Speicherungs- sowie Datenexportfunktion zu benutzen. So auch Strobel: „Ich habe zum Glück nur eine Kasse und war da schon mit 3000 Euro dabei.“ Nun nochmals tausende Euro in die neue TSE-Software investieren zu müssen, könnte für viele lokale Geschäfte den Bankrott bedeuten, meint sie: „Kleingeschäfte und Privatunternehmer sterben langsam alle aus. Wenn unser Staat möchte, dass sich keiner mehr selbstständig macht, dann soll er so weiter machen.“

Von Pauline Szyltowski