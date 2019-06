Altenburg

Die jüngste Großbaustelle der Deutschen Bahn im Altenburger Land zeigte bereits am Wochenende Wirkung – auf handgreifliche Weise. Wie berichtet, erneuert die Bahn seit Freitagabend und noch bis 22. Juli die Weichen und Oberleitungen am Bahnhof Gößnitz. Dadurch ist der Zugverkehr eingeschränkt. Am Samstagabend kam es in diesem Zusammenhang zu einem Übergriff auf einen Busfahrer. Schauplatz: der Altenburger Bahnhof.

Auf Grund von Schienenersatzverkehr mussten die Fahrgäste aus der S-Bahn in Altenburg umsteigen und von dort aus ihre Reise mit bereitgestellten Bussen in Richtung Zwickau fortsetzen. Da der erste Bus bereits voll besetzt war, versuchte ein 39-Jähriger, mit seiner Familie in den zweiten Bus einzusteigen, berichtete am Sonntag die Polizei. Er hatte sich jedoch vertan, denn der gewählte Bus hatte – samt Fahrer – gerade Betriebsruhe. Erbost über die Auskunft des Busfahrers, dass der Fahrgast hier falsch sei, schlug der 39-Jährige den Fahrer zweimal ins Gesicht, verletzte ihn.

Der Schläger konnte durch die Polizei in Tatortnähe gestellt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Von Kay Würker