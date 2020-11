Altenburg

Wer derzeit den Altenburger Bahnhof betritt, darf sich wundern. Irgendetwas ist hier anders. Ja, genau, es sieht merklich sauberer aus als sonst. Erstes Indiz: Der Papierkorb vor dem Haupteingang, der nur noch äußerst selten überquillt. Auch in der herrschaftlichen Halle des neobarocken Empfangsgebäudes gerät man ins Staunen. Weder liegt Dreck oder Müll auf dem Boden, noch sind die Steinsimse voller Taubenkot. Dabei gehörte der – wie die nistenden Tiere – bis zum Sommer eigentlich zum Inventar.

Bis auf Treppensimse am Bahnsteig nichts zu beanstanden

Wenzel nachher: Die Figur ist sauber und von unliebsamer Farbe befreit. Quelle: Mario Jahn

Anzeige

Das Ganze wirkt noch wunderlicher, weil die einst angebrachten, dann zum Teil gestohlenen, zum Teil zerstörten Vergrämungsgeräte fehlen. Selbst die einst beschmierte Wenzel-Figur in der Mitte der Halle strahlt wieder. Als nächstes fällt ins Auge: Die mächtigen Holztüren stehen nicht mehr offen, sondern schließen und sind wirklich zu. Auch auf dem Bahnsteig findet man nur noch Reste von Taubenkot – und den nur auf den Treppensimsen. Sogar die Unterführung und die Treppen zu den anderen Gleisen sind fast blitzeblank. Bis auf etwas Laub gibt es nichts zu beanstanden.

Neuer Mitarbeiter sieht nach dem Rechten

Wenzel vorher: verunstaltet und vermüllt. Quelle: Mario Jahn

Wüsste man’s nicht besser, könnte man ob dieser Änderung um 180 Grad anfangen, an Wunder zu glauben. Der Grund dafür ist aber simpler. „Es gibt einen Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis über die Vereinbarung mit einem Mieter, der regelmäßig nach dem Rechten und nach der Sauberkeit schaut“, erklärt Eigentümer Stefan Steinert auf OVZ-Nachfrage den Schlüssel zum Erfolg seit einer erneuten Grundreinigung im Sommer. Ganz konkret prüfe der Mitarbeiter, ob die Deutsche Bahn ( DB) ihrem Reinigungsturnus zweimal pro Woche laut Kategorisierung des Altenburger Bahnhofs nachkomme. Wegen fehlender Sauberkeit hatte es in der Vergangenheit immer wieder Ärger gegeben.

Türschließer nachjustiert und geprüft

Simse nachher: Nicht blitzblank, aber zumindest ansehnlich. Quelle: Mario Jahn

„Außerdem haben wir die Türschließer nachjustieren lassen“, fährt der Geschäftsführer der Frankfurter Aedificia Infrastruktur- und Entwicklungsgesellschaft fort, die das Bahnhofsgebäude Ende 2017 von der DB gekauft hatte. Auch diese überprüfe der Mitarbeiter. „Wenn die Türen zu sind, gewöhnen es sich die Tauben, weil sie intelligente Tiere sind, ab, da rein zu fliegen.“ Das funktioniert bisher gut. „Ich hoffe, dass es auch so bleibt.“ Denn Aedificia habe bisher einige tausend Euro investiert. „Aber so lange das Gebäude nicht voll vermietet ist, kann ich mir eine tägliche Reinigung nicht leisten.“ Und da der Denkmalschutz das Spannen von Netzen verboten habe und die Vergrämungsgeräte nichts nutzten, sei das die Lösung.

Eigentümer sucht Bäckerei mit Café

Simse vorher: So sah es vor knapp anderthalb Jahren noch aus. Quelle: Mario Jahn

Das einzige, was aktuell noch fehlt, sind die Ersatzlampenschirme für die von Tauben oder Vandalen zerstörten historischen Kronleuchter in der Empfangshalle. „Wir haben Kontakt zu einer Restaurierungsfirma“, so Steinert dazu. „Aber das ist derzeit finanziell noch nicht darstellbar.“ Damit es das würde, sucht der Frankfurter Geschäftsmann derzeit händeringend noch nach einer Bäckerei mit Café als Mieter. „Das wäre wichtig.“ Denn auch durch seine Pläne, ein Rucksack-Hostel, eine Reinigung oder ähnlich pendleraffines Gewerbe anzusiedeln, hat Corona vorerst einen Strich gemacht.

Von Thomas Haegeler