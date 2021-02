Altenburger Bauernverband zeigt Nabu-Stiftung wegen Stromzaun am Viaduktweg bei Polizei an

Altenburg

Wegen des angeblichen mehrfachen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz (BNG) hat der Kreisbauernverband Strafanzeige gegen die Naturschutzbund(Nabu)-Stiftung und die Naturforschende Gesellschaft Altenburg gestellt. Anlass ist die geplante Beweidung des Viaduktweges durch Ziegen und Schafe, die die Naturforschende Gesellschaft derzeit durch die Errichtung eines Stromzaunes vorantreibt.

Die Anzeige wurde am Montag schriftlich bei der Polizei gestellt und ist auch von der Jagdgenossenschaft Altenburg unterzeichnet, erklärte Berndt Apel, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, der LVZ. Ziel ist, die Beweidung der ehemaligen Bahntrasse zwischen Beiern und Kotteritz zu verhindern. Denn damit würden geschützte Tierarten getötet oder verletzt oder deren Brutstätten zerstört oder Tiere aus ihren Revieren vertrieben. All dies sei durch den Paragrafen 44 des Bundesnaturschutzgesetzes verboten.

Tötung und Verletzung der Tiere zu befürchten

Speziell geht es in der Anzeige um die streng geschützte Zauneidechse sowie um die ebenso im Revier nachgewiesenen sechs Arten des besonders geschützten Großlaufkäfers der Gattung Carabus. Durch die Beweidung sei mit der Tötung und Verletzung dieser Tiere zu rechnen, heißt es. Davon ebenso negativ betroffen seien mehrere Vogelarten, die beim Abfressen des Unterwuchses erheblich beim Brüten gestört und damit in ihrer Population gefährdet werden. In der Anzeige ist ebenso angemerkt, dass eine artenschutzrechtliche Prüfung für den Bau des Viaduktweges fehle.

Baustopp des Elektrozaunes gefordert

„Die Landwirte werden oft dafür kritisiert, dass ihnen der Naturschutz egal sei und einige Bauern sogar dagegen verstoßen würden“, sagte Apel. „Umgekehrt darf es aber auch nicht ein, dass im Namen des Naturschutzes ein Weg angelegt wird, der gegen das Bundesnaturschutzgesetz gleich mehrfach verstößt“ und dessen Genehmigung ganz offensichtlich auch fehlerhaft sei, weil der Artenschutz nicht geprüft wurde. Bis dies geklärt ist und solange die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft andauern, gehen Schleicher und Apel davon aus, dass die Zaunerrichtung nicht fortgesetzt wird und ein Baustopp erfolgt.

Zaun sorgt bei Bauern und Jäger für Ärger

Die Naturforschende Gesellschaft hatte bei Bauern und Jägern für gehörigen Ärger gesorgt, als sie Ende Januar unangekündigt auf bereits bestellten Feldern mit der Errichtung eines stromführenden Weidezaunes begann (LVZ berichtete). Bei den zuvor vorgenommen Vermessungen hatte sich herausgestellt, dass die Landwirte Acker nutzten, der bis 2020 der Bahn gehörte und den diese mit der Trasse an die Nabu-Stiftung verkauft hatte.

Dennoch hätte den Bauern mindestens ein halbes Jahr vorher angezeigt werden müssen, dass der Nabu diese Randstreifen einzäunen und selbst nutzen will, erklärten Apel und Wolfgang Schleicher, der Vorsteher der Jagdgenossenschaft Altenburg, der die Anzeige mit unterschrieben hat.

Der 14 Kilometer lange Viaduktweg soll beidseitig eingezäunt werden. Ziel ist, dass die ehemalige Bahntrasse in verschiedenen Abschnitten von Ziegen und Schafen abgefressen wird und damit nicht zuwächst. In jenem Abschnitt, wo sich die Tiere befinden, steht der Zaun dann unter Strom.

Mike Jessat, der Sprecher der Naturforschenden Gesellschaft, hatte bereits gegenüber der LVZ versichert, dass durch das Abfressen keine Tierart gefährdet werde. Im Gegenteil. Da nichts mehr zuwachse, entstünden sogenannte besonnte Biotope, die sogar das Ansiedeln neuer Arten fördere, begünstigt durch den aufgetragenen Sand. Die in der Anzeige erhobenen Vorwürfe bezeichnet er als „völligen Quatsch und fachlich kompletten Unsinn“. Richtig sei, dass man für bedrohte Tiere etwas tut. Daher werde der Viaduktweg von der Oberen Naturschutzbehörde ja auch gefördert. Zum Vorwurf der fehlenden artenschutzrechtlichen Prüfung entgegnete Jessat, dass dies nicht nötig sei. Solange die Behörden keinen Baustopp für den Weidezaun verhängen, gehe es damit weiter.

Was das Bundesnaturschutzgesetz besagt Im Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz regelt der § 44 die Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten. Danach ist es verboten, 1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.

