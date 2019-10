Altenburg

Erst vor wenigen Tagen hat sich die Thüringer Schreberjugend offiziell gegründet – am Wochenende sind die jungen Leute schon erstmals in Aktion getreten: In einem bislang ungenutzten Kleingarten in der Altenburger Anlage „Glück Auf“ fand ein Graffitiworkshop statt, an dem neun Kinder und Jugendliche aus Altenbu...