Altenburger Bernsteinzimmer – ist das der Durchbruch als Tourismusmagnet?

Altenburg

Wer hätte gedacht, dass uraltes Baumharz die Skatstadt eines Tages überregional zum ganz großen Touristenziel machen könnte. Die Chancen dafür stehen gut, wenn das Mauritianum im Herbst 2022 sein begehbares Forschungslabor am Kunstturm für Besucher öffnet. Dann dürfen Altenburg und das Bernsteinzimmer hochoffiziell miteinander verknüpft werden. Die Stadt kann sich jetzt schon darauf einstellen, zukünftig von Schaulustigen und Kamerateams überrannt zu werden. Mit diesem Wissen ist es dringend geraten, die regionalen Übernachtungsmöglichkeiten nachzujustieren.

Bernstein macht berühmt

Überall wird seit Jahrzehnten nach dem Bernsteinzimmer gesucht. Wir werden es pünktlich zur Eröffnung des Hauses der Geowissenschaften gefunden haben. Dann wird Altenburg endlich berühmt. Was Barbarossa und der Prinzenraub nicht geschafft haben, wird dem Naturkundemuseum mit dem Bitterfelder Bernsteinzimmer mit Leichtigkeit gelingen.Um niemanden zu verschrecken und Touristen nicht unnötig zu verwirren, könnte man den Namen Bitterfeld allerdings vorerst weglassen. Im Haus der Geowissenschaften dürfen die Geologen später gerne bei Bedarf Aufklärungsarbeit leisten. Dass gehört schließlich zu ihren neuen Aufgaben: dem interessierten Nichtfachmann wissenschaftliche Zusammenhänge transparent zu machen. Was eignet sich dafür besser als der Bitterfelder Bernstein. Er zeichnet sich durch ein besonders hohes Maß an gut erhaltenen tierischen und pflanzlichen Einschlüssen aus. Am Ende könnte sich herausstellen, dass die Arbeit der Wissenschaftler weitaus spannender ist als Schatzsucherei.

Anzeige

Dana Weber OVZ Altenburg. Quelle: Mario Jahn

Weitere LVZ+ Artikel

Von Dana Weber