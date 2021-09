Altenburger Berufsfeuerwehr beseitigt kilometerlange Ölspur

Altenburg

Die Altenburger Berufsfeuerwehr hat es am Dienstagabend mit einer kilometerlangen Ölspur zu tun bekommen. Wie Feuerwehr-Chef Meik Zimny am Mittwoch auf Nachfrage erklärte, sei man um 19.21 Uhr von der Polizei alarmiert worden. Beamte hatten das ausgelaufene Öl vor der Polizeiinspektion in der Leipziger Straße entdeckt. Daraufhin rückte die Wachabteilung mit einem Fahrzeug und sechs Kameraden aus, um die Ölspur zu beseitigen.

Verursacher noch unbekannt

Das gelang auch binnen einer Stunde. Und das, obwohl sich die Ölspur vom Richard-Wagner-Platz (einmal ringsherum) über den Parkplatz der Spielkartenfabrik in der Beethovenstraße, über die Leipziger Straße, Parkstraße und den Hausweg bis zur Bushaltestelle in der Münsaer Straße zog. Dadurch – wie auch durch den Feuerwehreinsatz – kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei ermittelt laut Zimny, um den Verursacher der Ölspur zu finden. Ergebnisse sind bisher aber noch nicht bekannt.

Von Thomas Haegeler