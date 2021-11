Altenburger Berufsschule verliert zwei weitere Bildungsgänge – stimmte dem der Landrat zu?

Altenburg

Die Altenburger Berufsschule „Johann Friedrich Pierer“ muss weitergehende Streichungen hinnehmen, als bislang bekannt wurde. Nach den jetzt herausgegebenen Bescheiden des Thüringer Bildungsministeriums verliert das Berufliche Schulzentrum zum Schuljahr 2022 die Fachkraft-Ausbildung für Wasserversorgungs- und Abwassertechnik. Außerdem führen die Landkreise Greiz und Altenburger Land für angehende Kaufleute für Büromanagement ein Wechselmodell ein, beginnend 2022 Greiz-Zeulenroda.

Das ist aber nicht alles. So sollen die Ausbildungen zum Maschinen- und Anlagenführer sowie zum Produktionsmechaniker Textil an der Pierer-Schule gänzlich wegfallen und zukünftig in einer länderübergreifender Fachklasse gebündelt werden, die voraussichtlich im sächsischen Plauen angesiedelt wird. Das teilte Felix Knothe, Pressesprecher des Bildungsministeriums, der LVZ auf Anfrage mit. Seinen Angaben zufolge erhält die Ausbildung zum Anlagenmechaniker an der Pierer-Schule eine Schonfrist. So soll Altenburg als Fachklassenstandort zunächst für drei Jahre festgeschrieben werden. Eine Fortschreibung erfolge nur bei auskömmlichen Schülerzahlen, hieß es.

Vier Bildungsrichtungen sind gerettet

Gerettet hingegen sind vier andere Berufsausbildungen, die bislang auf der Kippe standen. Dabei handelt es sich um Zerspanungsmechaniker, Land- und Baumaschinenmechatroniker sowie um Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik an der Pierer-Schule und um die Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement an der Staatlichen Berufsbildenden Schule für Wirtschaft und Soziales. Dort soll es keine Änderungen geben, erklärte Knothe.

Der Sprecher wies die Darstellung zurück, dass das Ministerium oder Bildungsminister Helmut Holter (Linke) die Streichungen alleinverantwortlich vorgenommen haben. Die für den Landkreis Altenburger Land getroffenen Regelungen erfolgten stattdessen im Einvernehmen mit der Kreisverwaltung als Kompromisslösungen. Holter habe in der Bildungsregion Ost sehr konstruktive Vermittlungsgespräche geführt, deren Ergebnis sich nun in den Bescheiden wiederfänden. „Insofern streicht Erfurt nicht, sondern setzt den zwischen den regionalen Akteuren gefundenen Kompromiss“ um, erklärte Knothe.

Landrat dementiert Billigung der Pläne

Nach dieser Darstellung müsste die Führung des Landratsamtes unter Leitung von Landrat Uwe Melzer (CDU) die Streichungen von drei Ausbildungsberufen und das Wechselmodell zumindest gebilligt haben. Das habe er aber nicht, stellte dazu eine Sprecherin des Landratsamtes am Montag fest. „Das Ministerium hat bis zur Bekanntgabe der Bescheide mit den Landkreisen und Städten im Vorfeld kein Einvernehmen hergestellt“, sagte sie. Deshalb gab es dazu auch keine Beschlüsse von Ausschüssen. Der Bescheid des Bildungsministerium sei am 2. November im Landratsamt eingegangen und werde nun geprüft. Danach wolle sich der Landrat dazu äußern.

Auch der CDU-Kreisvorsitzende und Chef des Bildungsausschusses, Christoph Zippel, kannte die für die beiden Altenburger Berufsschulen geltenden neuen Pläne und Streichungen in der vergangenen Woche noch nicht. Zippel hatte das Wechselmodell bei den Kaufleuten für Büromanagement bereits als ein Sterben auf Raten bezeichnet, was den Bildungsgang an sich jährlich ändernden Standorten unattraktiv mache.

Grüne kritisieren eigene Regierung

Kritik kommt ebenso von den Bündnis-Grünen im Altenburger Land. So sprach die Kreissprecherin Ilona Jurk von „Gift auf Raten für den ländlichen Raum Ostthüringens“. Mit dem Wechselmodell mit Greiz/Zeulenroda und Altenburg für die Kaufleute „spielt man prima die Landkreise gegeneinander aus“. Das berufliche Bildungsangebot in der ehemaligen Hochschulstadt werde unter dem Linken-Bildungsminister Holter ein weiteres Mal ausgedünnt. „Jeder wegfallende Ausbildungsgang ist nicht nur ein Verlust für die einzelne Berufsschule, sondern für die gesamte Region. Gerade in unserem strukturschwachen, überwiegend ländlich geprägten Raum wiegt ein solcher Verlust doppelt und dreifach“, sagte Jurk.

Man könne sagen, „wir sind fürs Erste mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber auch ein blaues Auge schmerzt. Mittel- und langfristig werden wir weiter um unsere Berufsschulen kämpfen müssen“, forderte Jurk. Die jüngst von Bodo Ramelow in einem Altenburger Kreisverkehr gepflanzte klimaresiliente Felsenbirne ist kein Ersatz für den Wegfall der Umwelttechniker-Ausbildung am Berufsschulstandort Altenburg. „Da müssen sich der Ministerpräsident und sein Bildungsminister schon etwas mehr für ein gutes Klima in unserer Region einfallen lassen.“

Von Jens Rosenkranz und Thomas Haegeler