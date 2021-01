Altenburger Betrügerin muss sich vor Landgericht Gera verantworten

Gera/Altenburg

Es sind durchaus aufsehenerregende Bilder, die am Donnerstagnachmittag in Saal 003 des Geraer Landgerichts geliefert werden. In Handschellen und flankiert von zwei Justizbeamten wird die Angeklagte in den Raum geführt, erst auf Bitten von ihrem Anwalt Alexander Hübner werden ihr die Fesseln vollständig abgenommen.

Dabei hat man es bei der jungen Frau, die zuletzt in Altenburg wohnhaft war, mit allem anderen als mit einer Schwerverbrecherin zu tun. Auf der Anklagebank sitzt keine Mörderin, sondern eine vermeintliche Betrügerin. Über sechzig Fälle von Betrug in besonders schwerem Fall legt Staatsanwaltschaft André Sbick der 32-Jährigen zur Last. Der Vorwurf: Immer wieder bot sie im Internet, auf Facebook oder Ebay, Elektronikgeräte oder Konzertkarten an, die sie nicht besaß – und die sie sich von ihren Opfern teuer bezahlen ließ.

Schadensumme von knapp 15 000 Euro

Mal flossen 170 Euro für Tickets für ein Slipknot-Konzert, mal 250 Euro für eine Switch-Spielekonsole, mal 650 Euro für ein iPhone. Insgesamt kamen so zwischen September 2019 und Mai 2020 knapp 15 000 Euro zusammen. Das so erschlichene Geld, so Staatsanwaltschaft Sbick, habe die Angeklagte, die zuletzt Arbeitslosengeld bezog, zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes und ihrer Spielsucht verwendet.

Zur Sache selbst machte die Angeklagte zunächst keine Angaben. Auf Antrag von Verteidiger Hübner zogen sich die Prozessbeteiligten zunächst zu einem Verfahrensgespräch zurück. Die Verhandlung läuft gegenwärtig noch.

Von Bastian Fischer