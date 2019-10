Altenburger Bonhoeffer-Schule packt Mobbing-Problem am Schopf

Altenburg

„Denken Sie an Greta Thunberg“, ermutigte Ulrike Sänger einige Eltern in einem Anflug von Resignation, den beschrittenen Weg an der Altenburger Dietrich-Bonhoeffer-Schule fortzusetzen. Es sei keineswegs aussichtslos, gegen Gewalt und Mobbing zu kämpfen. „Das Problem ist über Jahre gewachsen und braucht nun Zeit. Sie sind ein Anfang.“ Daher schlug sie am Ende des anderthalbstündigen Elternabends am Dienstag in der Music Hall vor, sich zu fragen, wofür die Schule künftig stehen soll anstelle von Mobbing.

Schule setzt Projekt-Idee mit Coach Carsten Stahl um

Eine klare Antwort darauf gab es von keinem der über 50 anwesenden Eltern, Schüler und Lehrern. Das erwarteten Ulrike Sänger und ihre Kollegin Mandy Schimmel vom Schulamt Ostthüringen auch nicht. Sie waren vielmehr von der Schulleitung eingeladen worden, um zu unterstützen – bei der Auswertung bisheriger Maßnahmen und möglicher weiterer Schritte.

Die Steine kamen ins Rollen, nachdem im Frühjahr durch Eltern- und Schülerbeschwerden bekannt geworden war, dass es in und außerhalb der Bonhoeffer-Schule Mobbing-Probleme und Gewalt unter Schülern gibt. Schulleiterin Yvonne Künzel räumte daraufhin vereinzelte Probleme und Fehler ein, sah ihre Einrichtung aber einer „Hetzkampagne“ ausgesetzt und ging mit Elternsprechern, Kollegen und Schulamt in die Offensive – mit einem Elternabend, verstärkten Gesprächen und mit der Idee, Anti-Mobbing-Coach Carsten Stahl zu holen.

Das nannte Sänger dann auch „ein tolles mutiges Projekt“, das in Ostthüringen bisher einzigartig sei. So arbeiteten der Berliner Stahl und sein Team im September mehrere Tage mit den Schülern aus Altenburg-Nord – und ließen alles von RTL Zwei filmen. Ging es zunächst um Castings für Fernseh-Interviews und Teilnehmer des abschließenden Gemeinschaftstags, standen danach Einzel- und Gruppengespräche auf dem Plan. Dabei hätten sich die Jugendlichen Stahl und seinem Team aus „jungen, flippigen und gut aussehenden Mitarbeitern“, wie die stellvertretende Schulleiterin Simone Schmidt sagte, geöffnet, wie sie es sonst gegenüber Lehrern nicht tun.

In Altenburg fließen Tränen – aus verschiedenen Gründen

Auf der Abschlussveranstaltung, an der 84 der gut 200 Schüler teilnahmen, sollen gar Tränen geflossen sein – von Opfern aus Erleichterung, aber auch von Tätern aus Einsicht. Die Sendung wird jedoch erst im nächsten Jahr, voraussichtlich im März, zu sehen sein. „Das wird keine Probleme lösen“, so Schmidt, die Erwartungen zur Projekt-Auswertung enttäuschen musste. „Wir Lehrer waren nicht involviert.“ Nur die Kinder seien herausgenommen worden. Sie habe aber mit einigen gesprochen, die erleichtert gewesen wären und nun wieder gern in die Schule kommen. Auch habe es Entschuldigungen untereinander gegeben. „Deshalb ist es für mich gelungen.“

Eindrücke, die ihr Kollege Ingolf Katzsch, aber auch Eltern und Jugendliche bestätigten. „Es ist etwas besser geworden und es war ein guter Anfang“, sagte eine Schülerin. „Manche haben es verstanden, manchen wollen es nicht und manche werden es nicht verstehen.“ Dennoch müsse man daran weiter arbeiten, forderte eine Mutter und stieß damit auf Zustimmung.

Ideen für weiteres Vorgehen gegen Mobbing

Ansätze dafür gibt es bereits. Sie reichen von Gruppenarbeit und Einzelbetreuung durch die Sozialarbeiterin der Schule sowie Unterrichtsteilen zu Mobbing bis hin zu fast monatlichen Elternsprechstunden, -abenden und Elterngesprächen mit Lehrern. Außer den bestehenden Angeboten fand Zustimmung, dass die Täter nicht mehr geschützt werden dürfen, bei schwereren Vorfällen die Polizei informiert wird, man mehr hinschauen, solidarischer sein und wertschätzender miteinander umgehen müsse. Das funktioniere nur, wenn die Eltern ihren Kindern solches Verhalten auch vorlebten, bemerkte ein Lehrer. So lassen sich auch andere mitziehen – wie von Greta Thunberg.

Von Thomas Haegeler