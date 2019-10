Altenburger Brauerei bangt um Veranstaltungen und Räume

Altenburg

Der Bescheid aus dem städtischen Bauordnungsamt traf Bastian Leikeim in Mark und Bein. Die Nachricht, dass ein Prüfer bei einer so genannten Gefahrenverhütungsschau erhebliche Mängel beim Brandschutz in den 1871 errichteten denkmalgeschützten Gebäuden festgestellt hat, erreichte den Inhaber und Geschäftsführer der Altenburger Brauerei „aus heiterem Himmel“, wie er sagte. Die Folgen für das auch auf unterschiedlichste Veranstaltungen aller Größen ausgerichtete Familienunternehmen kann er indes noch nicht abschätzen. Denn der Festsaal, die Tenne, der Sudhaus-Boden und die Sudhaus-Stube sind ganz gesperrt oder dürfen nur noch mit eingeschränkter Besucherzahl und weiteren Auflagen genutzt werden.

Rechtskraft des Bescheides fraglich

„Es ist weit über zehn Jahre her, dass es letztmals so eine Kontrolle gab“, sagte Leikeim. „In so einer langen Zeitspanne haben sich etliche Gesetze verändert und wurden Auflagen verschärft. Selbstverständlich sind wir als Unternehmen daran interessiert, unseren Besuchern die größtmögliche Sicherheit zu bieten.“ Aber bei derart langer Zeit zwischen Kontrollen, dürfte auch klar sein, dass bei einem Unternehmen mit vielfältigen Herausforderungen der Brandschutz nicht immer im Vordergrund stehe, argumentierte der Unternehmer.

Stimmen Leikeims Ausführungen, wäre es allerdings fraglich, ob der städtische Bescheid rechtskräftig ist. Denn laut Paragraf 3 der Thüringer Verordnung über die Gefahrenverhütungsschau darf die zuständige Behörde zwar „den Zeitpunkt und die Zeitabstände“ der Kontrollen bestimmen, sie sollen aber „fünf Jahre nicht übersteigen“. So teilte die Stadtverwaltung auf eine entsprechende OVZ-Anfrage am Donnerstag mit, dass es am 7. August dieses Jahres „eine gesetzlich vorgeschriebene Gefahrenverhütungsschau“ gegeben hat, ließ aber offen, wann zuvor eine stattgefunden hat.

Probleme bei Brandschutz, Beleuchtung und Fluchtwegen

Abgesehen davon erklärte die Behörde, dass im Brauereisaal, in der Tenne und in der Sudhaus-Stube „Mängel beim Brandschutz und bauordnungsrechtliche Mängel festgestellt“ wurden, worüber die Eigentümer mündlich informiert worden seien. Konkret handelt es sich etwa um „fehlende Sicherheitsbeleuchtung und die Ausführung der Rettungswege“ bei den Veranstaltungsorten. „Den Verantwortlichen bei der Brauerei wurde mitgeteilt, was zu ändern ist“, erklärte Rathaussprecher Christian Bettels. „So müssen neben einigen baulichen Maßnahmen auch die Veranstaltungsgrößen angepasst werden.“ Das sei nötig, „damit die gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden, die für alle gelten“.

Die seitens der Stadt als ausführendes Organ im Auftrag des Landes ausgesprochenen Nutzungseinschränkungen treffen die Brauerei hart. Hat das Unternehmen den Sudhaus-Boden laut Leikeim wegen eines gänzlich fehlenden zweiten Rettungswegs selbst vorsorglich für Veranstaltungen geschlossen, darf die darunter liegende Sudhaus-Stube nur mit reduzierten Besucherzahl betrieben werden. Und dass nur, weil hier im Ernstfall die Feuerwehr eine Rettung per Drehleiter vornehmen könnte.

Brauerei-Chef bezeichnet Schließung als „Katastrophe“

Auf maximal 200 Gäste wurde die Belegung im Festsaal begrenzt. „Hier haben wir zwar den vorgeschriebenen zweiten Rettungsweg durch die benachbarte Villa“, sagte Leikeim. „Dort wurde allerdings massiv Holz verbaut, das ebenfalls nicht unbeträchtliche Brandgefahren birgt.“ Außerdem brauche es vor jeder Veranstaltung ein eigenes Brandschutzkonzept. Auch die Gästezahl der Tenne wurde auf maximal 600 begrenzt. An der hier kritisierten Notbeleuchtung sei „der Haustechniker schon dran", so Leikeim.

Mittlerweile sucht man mit einem Brandschutzingenieur nach Lösungen. „Selbstverständlich auch mit der Stadt und den Behörden“, erklärte der Brauerei-Chef. „Aber wir haben hier ein denkmalgeschütztes Ensemble, was Umbauarbeiten schwierig bis unmöglich macht und die Kosten in die Höhe treibt.“ Leikeim dementierte jedoch Gerüchte, wonach es dabei um eine mittlere sechsstellige Summe gehen soll. An den schlimmsten Fall, eine Schließung, mag er gar nicht denken: „Das wäre für die Stadt und für uns eine Katastrophe.“ Schließlich produziere man mit 50 Angestellten nicht nur Bier, sondern sei wegen der Veranstaltungsräume auch integraler Bestandteil der Stadtkultur.

Von Von Thomas Haegeler und Jörg Wolf