Altenburger Brauerei nimmt Abschied vom Sudhaus-Boden

Ganz allein sitzt Bastian Leikeim auf einer Holzbank im Sudhaus-Boden. „Mir blutet das Herz“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der Altenburger Brauerei beim Blick in die leere, aber voll ausgestattete Veranstaltungsstätte. So leer wie jetzt wird es dort für immer bleiben. Ihm werde das „sehr urige Ambiente“ des 1913/14 ausgebauten Obergeschosses des Sudhauses fehlen, fährt der 36-Jährige fort. Denn die Brauerei habe sich dazu entschlossen, den 80 bis 100 Leute fassenden Raum nicht mehr für Veranstaltungen zu nutzen.

Kein zweiter Rettungsweg darstellbar

Die Tenne bekommt neben Rauchmeldern auch eine neue Notbeleuchtung sowie eine neue Seitentür. Quelle: Mario Jahn

Hintergrund dieser Entscheidung sind die im August bei einer Gefahrenverhütungsschau in Regie der Stadt Altenburg festgestellten Brandschutz-Mängel der Veranstaltungsräume. Laut Stadt war es die erste Prüfung dieser Art seit 15 Jahren. Wegen eines fehlenden zweiten Rettungsweges hatte die Brauerei infolge dessen vorsorglich entschieden, vorerst keine Veranstaltungen mehr im Sudhaus-Boden stattfinden zu lassen. Die Sudhaus-Stube, der Festsaal und die Tenne konnten jedoch mit reduzierter Besucherzahl und weiteren Auflagen weiter genutzt werden.

Nach eingehender Prüfung mit einem Brandschutz-Experten und einem Architekten verabschiedet man sich nun ganz vom Sudhaus-Boden. „Es ist nicht machbar, in einem vernünftigen Kostenrahmen einen zweiten Fluchtweg zu schaffen“, begründet Leikeim den schweren Schritt. Schließlich stehe das 1871 gebaute Sudhaus unter Denkmalschutz und dürfe vom äußeren Erscheinungsbild nicht verändert werden, weswegen eine Außentreppe wegfiel. „Doch die Sicherheit geht vor.“

Neue Notleuchten und eine Brandmeldezentrale

Geschäftsführer Bastian Leikeim in dem entstehenden zusätzlichen Fluchtweg für die Tenne und einen neuen Veranstaltungsraum. Quelle: Mario Jahn

Um die zu gewährleisten, machten sich Leikeim und Co. umgehend daran, auch die anderen Räume für den Brandfall fit zu machen. So entsteht derzeit an der Tenne, die weiter mit bis zu 600 Leuten genutzt werden kann, aber dazu für jede Veranstaltung ein separates Gutachten und zusätzliche Ordner braucht, ein komplett neuer zusätzlicher Fluchtweg. Außerdem spendiert man dem Kellergewölbe neue Notleuchten und -schilder mit mehr Leuchtkraft.

Auch gibt es dort, in der Sudhaus-Stube, die aktuell nur mit 30 statt 60 Leuten genutzt werden kann, und im Festsaal, dessen Kapazität von 500 auf 200 Leute reduziert ist, neue Brandschutztüren und Rauchmelder. Um den Ausfall des Sudhaus-Bodens zu kompensieren, wird zudem ein Lagerraum neben der Tenne für Veranstaltungen nutzbar gemacht. Außerdem entsteht im Haus, in dem sich Tenne und Brauerei-Saal befinden, eine Brandmeldezentrale.

Niedriger sechsstelliger Betrag nötig

Aufgrund der ungeplanten Brandschutz-Ausgaben müssen andere Investitionen in den Brauerei-Komplex warten. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Mängel, die Leikeim im Spätsommer und Herbst vorigen Jahres schlaflose Nächte bescherten, erwiesen sich als „heilbar“. Allerdings blieb die Kostenfrage. Laut Brauerei-Chef sind inzwischen alle Bauanträge gestellt, alle nötigen Dinge bestellt, die Arbeiten laufen oder sind angeschoben. Kosten bisher: ein mittlerer fünfstelliger Betrag. „Der wird sich verdoppeln, bis alles gelöst ist“, so Leikeim angesichts von Unwägbarkeiten in Sachen Bausubstanz.

Der am Ende niedrige sechsstelligen Betrag, der für den Brandschutz nötig ist, kam ungeplant. Dafür musste Leikeim andere Investitionen verschieben. So wird die Nordfassade der Brauerei erst später weiter saniert und die begonnene Digitalisierung der Sudhaus-Steuerung muss genauso warten wie die energieeffiziente Erneuerung des Maschinenparks. „Wir hatten einen klaren Plan“, sagt der Chef des mit 55 Mitarbeitern, gut zehn Millionen Euro Umsatz und einem Gewinn von zuletzt 250 000 Euro größeren mittelständischen Unternehmens. „Das wirft uns zurück, aber Sicherheit ist das Wichtigste.“

Einige Absagen und Lieferengpässe

Wegen der aktuellen Unwägbarkeiten hilft Brauerei-Chef Bastian Leikeim wohl nur ein Bier. Quelle: Mario Jahn

Auswirkungen gab es aber auch auf die Buchungen für Veranstaltungen. Es seien nicht Dutzende Absagen wegen der Brandschutzmängel gewesen, aber einige, so Bianca Biedermann, Geschäftsführerin der Veranstaltungsagentur B&B Gastronomie, die die Räume vermietet. Das meiste habe man umplanen können. „Wir hatten hier noch Lösungen parat, aber wehgetan hat es uns schon.“ So fielen beispielsweise der Kinderfasching des Altenburger Carnevalsclub den Einschränkungen zum Opfer, aber auch die Generalversammlung der VR Bank Altenburger Land.

Das größere Problem sei aber gewesen, dass man kaum noch neue Buchungen habe annehmen können, erklärte Biedermann, die aufgrund der nun geltenden Veranstaltungsverbote wegen der Corona-Pandemie gar nichts mehr machen kann und die deswegen existenzielle Sorgen plagen. „Die Nachwehen kommen erst noch.“

Das weiß auch Bastian Leikeim. Bis Sommer, so der momentane Plan, sollen die Brandschutz-Arbeiten abgeschlossen sein. Im Moment gebe es aufgrund der Corona-Krise aber Lieferschwierigkeiten, etwa bei den meist aus Asien stammenden Steuerchips für die Brandmeldezentrale, so der Brauerei-Besitzer. „Ohne diese gibt es aber kein neues Brandschutz-Gutachten.“ Angesichts dieser und mit dem Corona-Virus insgesamt verbundenen Veranstaltungsabsagen und Unwägbarkeiten fürs Geschäft hilft ihm derzeit nur eines: ein Bier, besser zwei.

Von Thomas Haegeler