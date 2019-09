Altenburg/Rimini

Bastian Leikeim, geschäftsführender Gesellschafter der Altenburger Brauerei, tritt im Deutschen Nationalteam bei der Weltmeisterschaft der Bier-Sommeliers an. Schon an diesem Freitag findet im italienischen Rimini die Weltmeisterschaft statt. Bei dem von der Doemens Akademie veranstalteten Wettbewerb treten 80 Biersommeliers aus 18 Nationen gegeneinander an. Das teilt die Brauerei in einer Pressemeldung mit. Unter den Teilnehmer sind 15 deutsche Sommeliers, die sich im vergangenen Jahr bei der Deutschen Meisterschaft qualifiziert hatten (OVZ berichtete).

Altenburg zum ersten mal bei WM vertreten

Mit Bastian Leikeim sei die Altenburger Brauerei zum ersten Mal vertreten, hieß es. In verschiedenen Wettbewerbsrunden und im anschließenden Finale stellen die Biersommeliers ihre Fähigkeiten in den Bereichen Fachwissen, Sensorik und Bierpräsentation unter Beweis. Eine hochkarätig, international besetzte Jury entscheidet schließlich, wer der sechste Weltmeister der Sommeliers für Bier wird.

„Allein die Qualifikation für das Nationalteam der besten deutschen Bier-Sommeliers war für mich eine besondere Auszeichnung“, erklärte Leikeim vor der Abreise am Mittwoch. Die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft sei natürlich etwas ganz Besonderes. „Ich freue mich sehr darauf, bin aber auch schon etwas aufgeregt. Die Konkurrenz ist sicherlich stark, aber ich bin sehr stolz, das Altenburger Land in Rimini vertreten zu dürfen. Und besonders bin ich auch auf die vielen verschiedenen Biersorten und Bierstile gespannt.“ Bei einer so großen Vielfalt gebe es immer noch etwas Neues zu entdecken. Nach der Prämierung des Altenburger Hell zum weltbesten Hellen sei diese Weltmeisterschaft für die Brauerei die absolute Krönung für ein tolles Jahr im Zeichen der Biere“, freute sich Bastian Leikeim.

Über Fachkreise hinweg Namen gemacht

Der Biersommelier hat sich seit einigen Jahren in der Braubranche etabliertund sich auch schon über die Fachkreise hinweg einen Namen gemacht. Er leiste wertvolle Lobbyarbeit für das Kulturgut Bier und habe maßgeblichen Anteil an dessen Wertigkeitssteigerung, heißt es in der Meldung.

Die besonderen Fähigkeiten eines Biersommeliers werden seit 2009 in Form einer Weltmeisterschaft gewürdigt. Alle zwei Jahre findet sie an wechselnden Austragungsorten statt, veranstaltet und durchgeführt von der Doemens Akademie aus Gräfelfing.

www.doemens.org/genussakademie/world-cup-beersommeliers.html

Von ovz